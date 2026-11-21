Wien (OTS) -

Laut Recherchen des „Kurier“ lässt sich ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker seit geraumer Zeit bei seinen Social-Media-Auftritten von Martin Radjaby-Rasset beraten. Radjaby-Rasset war Kampagnenstratege der Grünen und hat Alexander Van der Bellens Hofburg-Wahlkämpfe 2016 und 2022 geführt.

„Ausgerechnet jener Mann, der am Vorabend des Ibiza-Videos im Kalender des Bundespräsidenten stand – Betreff Strache – flüstert jetzt dem ÖVP-Kanzler ein. Da wächst zusammen, was zusammengehört: Die Reste des Systems rücken in Panik zusammen, um ihre schwindende Macht zu retten“, so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA.

Die Chronologie ist im FPÖ-Fraktionsbericht zum Ibiza-Untersuchungsausschuss (S. 121–122) dokumentiert. Rund 30 Stunden vor der Veröffentlichung am 17. Mai 2019 ging bei Van der Bellens Büroleiter Oliver Korschil per Mail ein als „Testament“ bezeichnetes Schreiben des Ibiza-Drahtziehers Julian Hessenthaler ein. Am selben Tag war im Kalender des Bundespräsidenten ein Termin mit seinen Beratern Lothar Lockl und Martin Radjaby reserviert, Betreff: „Gerüchte Sp./Süddt. Zu Strache / Gud“. Am Tag darauf vermerkte der Kalender: „Bombe platzt: Str + Gud in Ibiza“. Wenige Tage zuvor hatte laut „Standard“ der frühere grüne Wahlkampfmanager Joseph Mussil Hessenthaler in einem Wiener Hotel getroffen und Teile des Videos gesehen. Nach eigenen Angaben hat er die Informationen nicht weitergegeben. Laut Fraktionsbericht hat die Präsidentschaftskanzlei dem U-Ausschuss weder den Kalender noch das „Testament“ geliefert. Was in der Runde am 16. Mai besprochen wurde, ist bis heute nicht aufgeklärt.

Genau dieses Netzwerk holt sich die ÖVP jetzt ins Kanzleramt, mit überschaubarem Erfolg. Ein von „GTA VI“ inspiriertes Video zeigt Stocker im Fauteuil, wie er eine Goldmünze für das „Zukunftsdepot“ präsentiert. Laut „Kurier“ kam es auf rund 1.500 „Gefällt mir“-Angaben, und die Kommentare reichen bis „verschwendetes Steuergeld“. Die ÖVP liegt in Umfragen bei 19,9 Prozent, nach 26,3 Prozent bei der Wahl 2024. Auf die Frage, seit wann die Zusammenarbeit besteht, sagt die ÖVP, sie gebe „grundsätzlich keine Auskunft über Agenturen“. Und das, obwohl der Verfassungsgerichtshof erst Anfang November die Betreuung von Partei-Accounts durch Kabinettsmitarbeiter gekippt hat.

„Die ÖVP mauert, wo sie offenlegen müsste. Wer im Kanzleramt sitzt, hat dem Steuerzahler zu sagen, wer ihn berät, was das kostet und wer es bezahlt. Wir holen uns diese Antworten mit einer parlamentarischen Anfrage“, kündigte Hafenecker an. Die FPÖ hatte bereits 2022 mit einer Anfrageserie an alle Ministerien die Verträge mit den Radjaby-Firmen hinterfragt.

„Ob Hofburg oder Kanzleramt, ob Ibiza-Vorabend oder GTA-Video – es sind dieselben Netzwerke, dieselben Berater und dieselbe abgehobene Einheitspartei. Wer sich die Berater von damals ins Haus holt, zeigt, wo er hingehört. Echte Politik für die Menschen gibt es nur mit der FPÖ und einem Volkskanzler Herbert Kickl“, so Hafenecker abschließend.