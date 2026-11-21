Wien (OTS) -

„Kranke Beschäftigte sind keine Schummler. Wer Missbrauch feststellt, soll handeln. Aber aus Einzelfällen darf kein Generalverdacht gegen Millionen Arbeitnehmer:innen werden“, sagt ÖGB-Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth zu aktuellen Vorwürfen rund um Krankenstände.

„Krankenstände werden schon heute kontrolliert. Das größere Problem ist, dass viele Menschen aus Angst oder unter Druck krank arbeiten gehen. Wer krank ist, muss in Ruhe gesund werden können und nicht noch zusätzlich unter Druck gesetzt werden“, so die Gewerkschafterin.

Schuberth lehnt auch die vorgeschlagenen Zeitfenster für Krankenstände ab: „Krankheiten halten sich an keinen Kalender. Die Idee, Krankenstände in fixe Zeitfenster zu pressen, geht völlig an der Realität vorbei. Ob jemand arbeitsfähig ist, müssen Ärzt:innen entscheiden und nicht eine starre Frist. Beschäftigte unter Generalverdacht zu stellen und Kranke zusätzlich unter Druck zu setzen, ist keine Gesundheitspolitik.“

700 Millionen Euro Zusatzkosten: Auch bei Unternehmen hinschauen

Wer über Missbrauch im Sozialstaat spricht, müsse außerdem überall hinschauen. Ein Beispiel sei das sogenannte Zwischenparken: Betriebe kündigen Beschäftigte, diese beziehen Arbeitslosengeld und werden kurze Zeit später wieder eingestellt.

Alleine diese Praxis verursacht laut ÖGB jedes Jahr rund 700 Millionen Euro an zusätzlichen Kosten für den Staat. „Da werden Personalkosten auf die Allgemeinheit abgewälzt, während gleichzeitig den Menschen vorgeworfen wird, sie würden den Sozialstaat ausnutzen. Das ist scheinheilig und unredlich“, kritisiert Schuberth.

„Fairness ist keine Einbahnstraße“

„Wer Sozialbetrug bekämpfen will, muss auch bei Unternehmen hinschauen. Schwarzarbeit, Lohndumping, unbezahlte Überstunden oder das Verschieben von Personalkosten auf die Allgemeinheit sind genauso Missbrauch. Kranke gehören ins Bett und nicht unter Generalverdacht. Fairness ist keine Einbahnstraße“, so Schuberth.