Wien (OTS) -

„Mit dem rot-weiß-roten Scale-up-Fonds setzen Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner einen weiteren Baustein der Industriestrategie um. Das ist ein wichtiger Schritt, denn gerade in der Wachstumsphase fehlt vielen Spin-offs und Scale-ups in Österreich das nötige Kapital“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf.

Positiv ist das marktorientierte Modell. Der Bund beteiligt sich über die aws mit bis zu 100 Millionen Euro als Minderheitsinvestor zu denselben Bedingungen wie private Kapitalgeber, angestrebt wird ein Fondsvolumen von rund 500 Millionen Euro. „Aus einem Euro Steuergeld werden rund fünf Euro Wachstumskapital. Der Staat setzt den Impuls, der Markt entscheidet. Das ist der richtige Weg, um unseren Kapitalmarkt zu stärken“, so Graf.

Mit dem Fokus auf Schlüsseltechnologien setzt der Fonds dort an, wo über die Wettbewerbsfähigkeit von morgen entschieden wird. „Unsere Forschung und unsere Unternehmen haben das Potenzial für internationale Champions. Mit dem Scale-up-Fonds tragen wir dazu bei, dass sie ihre Arbeitsplätze und ihre Wertschöpfung künftig in Österreich schaffen“, so Graf abschließend.