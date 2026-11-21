Wien (OTS) -

Nach den Raubüberfällen eines 13-jährigen Intensivtäters, der bereits in einer sogenannten „Auszeit-WG“ untergebracht war, auf zwei Trafiken in Wien-Favoriten, bei denen eine 65-jährige Angestellte verletzt wurde, übte der freiheitliche Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann Kritik an der Reaktion von ÖVP-Innenminister Karner.

„Die Doppelzüngigkeit der Volkspartei ist für die österreichische Bevölkerung schlichtweg nicht mehr zu ertragen. Wenn Karner jetzt markige Sprüche klopft, ist das reine Heuchelei. Die Glaubwürdigkeit dieser ÖVP tendiert gegen null! Karner und seine Parteikollegen im Parlament haben gegen freiheitliche Initiativen zur Herabsetzung der Strafmündigkeit gestimmt. Im Hohen Haus die schützende Hand über kriminelle Banden halten und draußen den starken Sheriff mimen – dieses billige Schauspiel kauft der ÖVP niemand mehr ab“, so Darmann.

Der jugendliche Täter, der in einer offenen „Auszeit-WG“ der Stadt Wien untergebracht war, konnte die Einrichtung ungehindert verlassen, um seine Straftaten zu begehen. Für Darmann sei dies das direkte Resultat einer gemeingefährlichen Politik der Verlierer-Koalition und einer Justizministerin, die die Realität verweigere.

„Während SPÖ-Justizministerin Sporrer in völliger Realitätsverweigerung weiterhin behauptet, solche hochkriminellen Täter gehörten nur erzogen, werden unschuldige Bürger auf offener Straße zum Freiwild. Diese Kuschel-WGs sind All-inclusive-Pensionen für den kriminellen Nachwuchs, von denen aus sie weitere Straftaten ungestört planen können. Der Rechtsstaat kapituliert vor der Gewalt, und die Systemparteien schauen tatenlos zu“, erklärte der FPÖ-Sicherheitssprecher.

Abschließend erneuerte Darmann die freiheitliche Kernforderung nach echten Konsequenzen für jugendliche Intensivtäter: „Wer brutal genug ist, um eine 65-jährige Frau niederzuschlagen und auszurauben, der ist auch alt genug, um die Härte des Gesetzes zu spüren. Wir fordern die sofortige Senkung der Strafmündigkeit und das Ende dieser gefährlichen Kuscheljustiz!“