St. Pölten (OTS) -

Ein Stellenbewerber aus Niederösterreich lehnte eine angebotene Beschäftigung ab, weil er den Verlust seiner Sozialleistungen befürchtete. Auch eine geringfügige Anmeldung kam für ihn nicht infrage. Stattdessen reparierte und verkaufte er Autos – ohne Gewerbeschein und ohne Anmeldung.

Ein weiterer Arbeitnehmer meldete sich für jene Tage krank, für die sein Urlaub wegen hohen Arbeitsaufkommens abgelehnt worden war. Während des Krankenstands half er nachweislich bereits bei seinem neuen Arbeitgeber aus – obwohl er beim bisherigen noch in der Kündigungsfrist war.

Für die WKNÖ zeigen diese Beispiele die Notwendigkeit klarer Regeln und wirksamer Kontrollen, um die Unterstützung für tatsächlich Hilfebedürftige zu sichern. Sozialleistungen müssen jene Menschen erreichen, die sie tatsächlich benötigen. Missbrauch schadet den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern, belastet Unternehmen und schwächt das Vertrauen in den Sozialstaat. Eine aktuelle Analyse der Wirtschaftskammer Österreich beziffert das mögliche Einsparungspotenzial durch gezielte Maßnahmen mit bis zu 380 Millionen Euro.

„Österreich braucht ein zukunftsfittes Sozialsystem, das Leistungswillige nicht benachteiligt, wirklich Hilfebedürftige unterstützt und Sozialmissbrauch konsequent verhindert. Das ist eine Frage der Fairness gegenüber all jenen, die täglich arbeiten, Verantwortung übernehmen und in unser System einzahlen. Jeder Euro, der durch Missbrauch verloren geht, fehlt für wichtige Zukunftsinvestitionen“, betont WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Die Wahrnehmung in Niederösterreich zeigt den Handlungsbedarf deutlich: Laut einer aktuellen market-Umfrage sind 67 Prozent der Befragten in Niederösterreich der Ansicht, dass leistungsbereite Menschen nicht gerecht behandelt werden. 69 Prozent meinen, dass der Zugang zu Sozialleistungen zu leicht ist. Österreichweit liegen die Vergleichswerte bei 67 beziehungsweise 66 Prozent.

Aktuelle Zahlen belegen zunehmende Belastung

Der aktuelle WKNÖ-Standpunkt „Zukunft braucht Fairness“ hält fest: Im Jahr 2025 wurden österreichweit knapp 6.062 Fälle von Sozialbetrug angezeigt. Das entspricht einem Plus von 24,6 Prozent gegenüber 2024. Seit der Gründung der Taskforce Sozialleistungsbetrug (SOLBE) im Innenministerium im Jahr 2018 summiert sich der festgestellte Schaden auf rund 158 Millionen Euro.

Auch im Bereich Arbeitslosengeld und Sozialhilfe zeigen die Zahlen Handlungsbedarf: 2025 stieg die Zahl der AMS-Sanktionen österreichweit gegenüber 2023 um 4,8 Prozent auf 162.391 Fälle. Zu den Hauptgründen zählen die Ablehnung von Arbeit oder Schulungen, unentschuldigtes Fernbleiben von AMS-Terminen sowie selbstverschuldete Arbeitslosigkeit.

Krankenstandsmissbrauch trifft Betriebe und Beschäftigte

Der WIFO-Fehlzeitenreport 2026 weist durchschnittlich 14,7 Krankenstandstage aus. Fehlzeiten verursachen pro Jahr Gesamtkosten von rund 6 Milliarden Euro und darauf bezogene Wertschöpfungsverluste von 8,8 Milliarden Euro. Ein erheblicher Teil der Krankenstandsfälle entfällt auf Kurzkrankenstände.

„Wer krank ist, muss sich selbstverständlich auskurieren können. Missbräuchliche Krankenstände sind aber eine finanzielle und organisatorische Belastung für die Unternehmen und treffen ebenso die Kolleginnen und Kollegen, die zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen. Wir brauchen deshalb österreichweit einheitliche, effiziente Kontrollen, insbesondere bei konkreten Verdachtsmeldungen durch Arbeitgeber“, erklärt WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer.

Aktionsplan nach deutschem Vorbild

Die WKNÖ unterstützt die Forderung nach einem österreichischen Aktionsplan gegen Sozialleistungsmissbrauch.Nach deutschem Vorbild sollen Behörden Informationen rascher austauschen, kriminelle Strukturen gezielter bekämpfen und Kontrollmöglichkeiten ausgebaut werden. Das geplante dritte Betrugsbekämpfungspaket der Bundesregierung greift aus Sicht der Wirtschaft zu kurz, wenn es nur bei Unternehmen ansetzt, den Missbrauch von Sozialleistungen aber nicht gleichwertig adressiert.

Kernforderungen der WKNÖ

Besserer Datenaustausch zwischen Sozialversicherungsträgern, AMS, Ausländerbehörden und weiteren zuständigen Stellen.

Ausbau der Kontrollkompetenzen der Taskforce Sozialleistungsbetrug (SOLBE).

Österreichweit einheitliche und effiziente Krankenstandskontrollen, insbesondere bei konkreten Verdachtsfällen.

Konsequente Vermittlung von Langezeitarbeitslosen und endgültiger Leistungsverlust bei wiederholter Jobverweigerung, bis ein neuer Anspruch erworben wird.

Nach Ablauf des Arbeitslosengeldes deutliche Reduktion der Notstandshilfe.

Einheitlichere Regeln in der Sozialhilfe, einschließlich österreichweit einheitlicher Kinderzuschüsse.

Gezielte Anreize für mehr Vollzeitbeschäftigung und eine höhere Erwerbsbeteiligung.

„Wir wollen kein Misstrauen gegenüber Menschen schüren, die Unterstützung brauchen. Im Gegenteil: Konsequentes Vorgehen gegen Missbrauch schützt die Finanzierung und Akzeptanz unseres Sozialsystems. Dazu braucht es klare Regeln, wirksame Sanktionen, moderne digitale Kontrollen und eine konsequente Zusammenarbeit aller Behörden“, so Ecker und Schedlbauer abschließend.

WKNÖ-Standpunkt verfügbar

Die WKNÖ hat ihre Positionen, Daten und Forderungen im Standpunktpapier „Zukunft braucht Fairness“ zusammengefasst – Download auf wko.at/noe/standpunkt.