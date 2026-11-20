Wien (OTS) -

„Europa muss wieder näher zusammenrücken. Die geopolitische Lage erfordert ein starkes europäisches Auftreten und eine enge Partnerschaft mit Großbritannien als zweitgrößter Volkswirtschaft Europas. Dass beide Seiten ihre Beziehungen vertiefen wollen, ist ein wichtiges Signal“, betont Martha Schultz, Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich des heutigen EU-UK-Gipfels.

Weniger Bürokratie und Kosten für Unternehmen

Die beim Gipfel erzielte Einigung auf das SPS-Abkommen soll den Handel mit tierischen und pflanzlichen Erzeugnissen erleichtern. Durch den ab 1. März 2028 vorgesehenen Wegfall von Zertifikaten und Veterinärkontrollen werden Unternehmen administrativ und finanziell entlastet.

Auch die vereinbarte Verknüpfung der EU- und UK-Emissionshandelssysteme ist ein wichtiger Schritt. Die gegenseitige Anerkennung von Emissionszertifikaten soll zusätzliche Belastungen durch CO₂-Grenzausgleichsmechanismen vermeiden. „Unsere Unternehmen brauchen weniger Bürokratie und Kosten, nicht neue Handelshemmnisse. Entscheidend ist, dass die vereinbarten Erleichterungen rasch angewendet werden“, so Schultz.

Wichtiger Handelspartner für Österreich

Großbritannien ist ein bedeutender Absatzmarkt für Österreichs Wirtschaft. 2025 war es mit Warenexporten von rund 5,3 Milliarden Euro Österreichs neuntwichtigster Exportmarkt. Auch die Dienstleistungsexporte legten auf 3,7 Milliarden Euro zu. Umso wichtiger ist der Abbau bestehender Handelsbarrieren.

Wirtschaftliche Sicherheit gemeinsam stärken

Positiv ist auch das Bekenntnis zur engeren Zusammenarbeit bei wirtschaftlicher Sicherheit, widerstandsfähigen Lieferketten und kritischen Rohstoffen. Weitere Schritte braucht es bei Dienstleistungen und Entsendungen.

Die WKÖ unterstützt österreichische Unternehmen bei der Umsetzung der neuen Regelungen: Am 1. Dezember informiert ein Webinar über das SPS-Abkommen und die Auswirkungen auf Exporteure. Infos zu den möglichen Auswirkungen des britischen CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (UK CBAM) bietet die WKÖ zudem auf ihrer Serviceseite unter www.wko.at/aussenwirtschaft/uk-cbam.

Alle Seiten profitieren von engerer Zusammenarbeit EU/UK

„Der Ausstieg aus dem EU-Binnenmarkt war wirtschaftlich ein Verlustgeschäft. Das hat auch der neue britische Premierminister Andy Burnham offen angesprochen. Dass Großbritannien wieder die Nähe zur EU sucht, zeigt den Wert der EU-Mitgliedschaft. Jetzt gilt es, die Zusammenarbeit konsequent zu vertiefen – davon profitieren beide Seiten und nicht zuletzt auch die österreichische Wirtschaft“, so Schultz abschließend. (PWK629/SR)