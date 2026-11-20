Wien/Brüssel (OTS) -

Der gestrige russische Angriff, bei dem auch die österreichische Botschaft getroffen wurde, zeigt einmal mehr, dass Russland längst einen hybriden Krieg gegen Europa und damit auch gegen Österreich führt.

„Zum Glück sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Botschaft wohlauf“, sagt NEOS-Europaabgeordneter Helmut Brandstätter. „Diese neuerliche Eskalation macht aber deutlich, dass wir den Preis für Putins Angriffskrieg weiter in die Höhe treiben müssen. Ich erwarte daher, dass die EU-Außenministerinnen und -Außenminister rasch das 22. Sanktionspaket beschließen.“

Dass Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg auch Österreich unmittelbar betrifft, ist deutlicher denn je. Dennoch stimmen die FPÖ-Abgeordneten im Europäischen Parlament regelmäßig im Sinne des Putin-Regimes. „Es ist eine Schande, dass österreichische Abgeordnete im Interesse eines Regimes stimmen, das Krieg gegen unseren Kontinent führt. Gerade jetzt zeigt sich einmal mehr, auf welcher Seite die FPÖ steht: nicht auf jener der Österreicherinnen und Österreicher, sondern auf jener des Kremls und ihres Vertragspartners, der Putin-Partei“, so Brandstätter.