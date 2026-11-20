Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) und der OeAD vergaben den Internationalisation Award heuer zum zweiten Mal. Neun Projekte und Initiativen österreichischer Hochschulen wurden ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am Donnerstag, 19. November 2026, im Rahmen der OeAD-Hochschultagung in Kooperation mit der BOKU University in Wien statt.

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner: „Weltoffenheit und ein international ausgerichtetes Mindset sind für die Schaffung und Erhaltung eines friedlichen Miteinanders im globalen wie nationalen Kontext von großer Bedeutung. Daher brauchen wir ein starkes Commitment der Hochschulleitungen zur Internationalisierung. Gelingt dies, so profitieren nicht nur die Studierenden, sondern auch alle anderen Angehörigen der Hochschule und im Weiteren die Gesellschaft insgesamt“.



OeAD-Geschäftsführer Calice: „Internationalisierung entsteht nicht allein durch Strategien und Programme. Sie lebt von Menschen, die Ideen entwickeln und internationale Zusammenarbeit im Hochschulalltag möglich machen. Genau dieses Engagement wollen wir mit dem Internationalisation Award sichtbar machen. Denn hinter jeder ausgezeichneten Initiative stehen Mitarbeitende, die mit Kreativität, Überzeugung und persönlichem Einsatz ihre Hochschulen internationaler und offener gestalten. Ihnen gilt unsere besondere Anerkennung.“

Internationalisierung im Lehr- und Lernalltag verankern

Das BMFWF und der OeAD – Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung – riefen den Internationalisation Award 2025 ins Leben. Die Auszeichnung macht erfolgreiche Beispiele für die Umsetzung der Nationalen Hochschulmobilitäts- und Internationalisierungsstrategie 2030 (HMIS2030) sichtbar. Zugleich würdigt sie die Hochschulangehörigen die diese Initiativen mit ihrem Engagement, ihrer Zusammenarbeit und ihren Ideen ermöglichen und nachhaltig weiterentwickeln.

Die diesjährigen neun prämierten Projekte zeigen insbesondere, wie vielfältig Internationalisierung im Lehr- und Lernalltag gelebt werden kann: durch internationale Lehrformate, kurze Auslandsaufenthalte, durchgängig internationale Studienprogramme sowie Angebote für Begegnung und sprachlichen Austausch. Internationale Erfahrungen werden damit nicht nur im Ausland, sondern auch an der eigenen Hochschule möglich.

Erneut große Resonanz: 71 Einreichungen von 31 Hochschulen

Auch die zweite Ausschreibung des Internationalisation Award stieß auf große Resonanz: 71 Projekte und Initiativen von 31 Hochschulen aus ganz Österreich wurden beim OeAD eingereicht. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner und OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice bedanken sich bei allen Einreichenden für ihr Engagement.

Die Preisträger:innen wurden von einer Fachjury ausgewählt, der renommierte Expertinnen und Experten aus der Schweiz und Deutschland angehörten, unter anderem von der ETH Zürich und der Universität Potsdam.

Neun ausgezeichnete Projekte und Initiativen aus drei Hochschulsektoren

Die neun ausgezeichneten Projekte und Initiativen stammen von vier Universitäten, vier Fachhochschulen und einer Pädagogischen Hochschule. Die Universitäten Salzburg und Innsbruck sowie IMC Krems und die FH Salzburg dürfen sich zum zweiten Mal über eine Auszeichnung freuen – diesmal für andere Projekte und Initiativen. Die Pädagogische Hochschule Steiermark, die CU Hochschule Kärnten, die TU Wien, die BOKU University und die Hochschule Burgenland sind erstmals unter den Ausgezeichneten vertreten.

Der Internationalisation Award 2026 wurde in drei Kategorien vergeben:

Kategorie Maßnahmen zur Internationalisierung von Studium und Lehre

1. Platz:

International Teaching Days: eine Woche gelebter Internationalität

IMC Krems

2. Platz:

Über Partnerschaften hinaus: Vom BIP zum nachhaltigen Lern-Ökosystem

Universität Salzburg

3. Platz:

DIGISOC: Gemeinsam von Anfang an – Ein durchgängig internationales Studienprogramm

Universität Innsbruck

Kategorie Maßnahmen zur Mobilitätsförderung im Kontext von Studium und Lehre

1. Platz:

Education for All

Pädagogische Hochschule Steiermark

2. Platz:

Eine Woche im Ausland – ein Semester international

FH Salzburg

3. Platz:

Barrierefreie Mobilität via ACE2-EU Allianz an der CU Hochschule Kärnten

CU Hochschule Kärnten

Kategorie Maßnahmen für eine gelebte internationale Hochschulkultur

1. Platz:

Einrichtung des International Welcome and Engagement Center an der TU Wien

TU Wien

2. Platz:

Connecting Students' Worlds

BOKU University

3. Platz:

Tandem Language Programme – Sprachen lernen und Freundschaften knüpfen

Hochschule Burgenland

Gute Praxis sichtbar machen und voneinander lernen

Alle eingereichten Maßnahmen, Projekte und Initiativen werden auf der Online-Plattform zur HMIS2030 unter www.hmis2030.at als Beispiele guter Praxis öffentlich zugänglich gemacht. Sie fördern das Voneinanderlernen und geben Hochschulen Anregungen, die Internationalisierung von Studium und Lehre an der eigenen Institution weiterzuentwickeln.

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