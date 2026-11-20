Wien (OTS) -

„Freie Medien, die nicht das berichten, was die Genossen und andere Linke hören und lesen wollen, sind für die SPÖ ein absolutes Feindbild. Geht es nach Babler, Marterbauer und Co, soll es offenbar nur noch Medien geben, die sie mit Steuergeld gefügig machen können, wie sie es mit ihrem Medienpaket dieser Tage vorexerziert haben. Die SPÖ ist mit der Presse- und Meinungsfreiheit auf Kriegsfuß, wir Freiheitliche sind im Gegensatz dazu das Schutzschild für diese zentralen Grundrechte unserer Demokratie!“, so reagierte heute FPÖ-Mediensprecher, Generalsekretär und Klubobmann-Stellvertreter NAbg. Christian Hafenecker, MA auf die aktuelle Agitation der SPÖ gegen das Dinghofer-Symposium und die Auszeichnung von RTV-Chefredakteur Nicolas Schott mit dem Medienpreis.

Scharf verurteilte Hafenecker auch den wiederholten Versuch der SPÖ, den Republikgründer Dr. Franz Dinghofer faktenwidrig als „radikalen Antisemiten“ zu diffamieren, um so das Angedenken dieses für die Republikgeschichte bedeutenden Staatsmannes im Nachhinein zu vernichten. „Wer Dr. Franz Dinghofer als radikalen Antisemiten beschimpft, betreibt übelste Geschichtsfälschung und im Falle der SPÖ auch noch pure Heuchelei. Denn gerade die SPÖ sollte sich besser mit dem tatsächlich existierenden Antisemitismus in ihrem eigenen Umfeld beschäftigen. Wie Berichte über das Verschicken eines Hitler-Bildes in einer Chatgruppe der GPA-Jugend, der Aufruf zu antisemitischen Demonstrationen durch die SJ Wien oder Pro-Hamas-Postings der SJ Vorarlberg in den letzten Monaten gezeigt haben, gibt es da mehr als genug Aufklärungs- und Aufarbeitungsbedarf!“, so der freiheitliche Mediensprecher.