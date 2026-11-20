Wien (OTS) -

Wie bleibt Österreich als Logistikstandort wettbewerbsfähig? Unter diesem Leitgedanken diskutierten Vertreter der Branche am 20. November im Rahmen der Generalversammlung des Zentralverbands Spedition & Logistik (ZV) im Arcotel Donauzentrum mit Bundesminister Peter Hanke über die Zukunft des Wirtschafts- und Logistikstandorts. Am Podium saßen neben dem Minister Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung Gebrüder Weiss und Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, der Österreichischen Post AG; moderiert wurde die Diskussion von ZV-Präsident Alexander Friesz. Ebenfalls am Podium diskutierte Franz Schellhorn von Agenda Austria, der die gesamtökonomische Sicht auf den Standort Österreich einbrachte.

Mit der Logistikstandortstrategie und der Einrichtung des Logistikbeirats wurden wichtige Schritte gesetzt, um die Anliegen der Branche stärker zu bündeln und strukturiert zu bearbeiten. Nun kommt es darauf an, daraus priorisierte Maßnahmen mit Zuständigkeiten und Zeitplan abzuleiten. Angesichts des zunehmenden internationalen Wettbewerbs muss Österreich seine Standortbedingungen in den kommenden Jahren gezielt verbessern.

Im Mittelpunkt standen konkrete Fragen zur Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs: Dazu zählen die hohen Investitionskosten für emissionsärmere sowie emissionsfreie Lkw, Stromspeicher und Strompreise, Netzanschlüsse sowie verlässliche Förderbedingungen. Der ZV spricht sich für gezielte Unterstützung von Speicherlösungen an Logistikdepots und für Technologieoffenheit aus. Auch mögliche Übergangslösungen wie HVO 100 und das Potenzial von Wasserstoff im Schwerverkehr wurden thematisiert.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Planbarkeit der Lkw-Maut. Die Branche drängt auf eine frühzeitige und verlässliche Bekanntgabe der Tarife – möglichst bis Ende September für das Folgejahr. Ebenso diskutiert wurden eine bessere Abstimmung großer Baustellen zwischen Bund, ASFINAG, ÖBB und den Nachbarländern sowie praktikable Entlastungen in besonders belastenden Bauphasen. Fragen der Verkehrsorganisation, der Aufhebung des Nacht-60 zugunsten eines Nacht-80 für Lkw und des Zugangs zu dringend benötigten Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern ergänzten die Agenda.

„Die Logistikstandortstrategie und der Logistikbeirat schaffen eine gute Grundlage für die weitere Zusammenarbeit. Gemeinsam mit der Branche wollen wir konkrete Maßnahmen prüfen, die die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts stärken und die Transformation der Logistik unterstützen“, so Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur.

„Mit der Logistikstandortstrategie und dem Logistikbeirat sind wichtige Voraussetzungen geschaffen. Jetzt müssen daraus konkrete Verbesserungen für die Unternehmen werden. Verlässliche Rahmenbedingungen bei Maut, Energie und Baustellen sind entscheidend, damit Österreich im Wettbewerb bestehen und die Transformation der Logistik bewältigen kann“, sagt ZV-Präsident KR Alexander Friesz.

„Die heimische KEP-Branche ist führend im Einsatz von E-Fahrzeugen. Bei der Elektrifizierung der Zustellflotte ist die Post bereits besonders weit: Mehr als die Hälfte unserer Fahrzeuge fährt elektrisch, und seit 2022 schaffen wir in der Zustellung ausschließlich E-Fahrzeuge an. Diesen Weg setzen wir konsequent fort, damit die Zustellung auf der letzten Meile bis 2030 vollständig CO₂-frei erfolgt“, sagt Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.

„Die Wettbewerbsfähigkeit des Logistikstandorts muss über alle Verkehrsträger hinweg gedacht werden. Dazu gehören verlässliche Rahmenbedingungen für emissionsarme Technologien im Schwerverkehr und eine Luftfahrt, die im internationalen Wettbewerb bestehen kann. Die Abschaffung der Flugabgabe wäre ein wichtiger Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens Wien zu stärken“, sagt Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung Gebrüder Weiss.

Alexander Friesz zum dritten Mal als Präsident gewählt

Die Generalversammlung wählte das Präsidium für zwei Jahre bis Ende 2028. KR Alexander Friesz (Lagermax Lagerhaus und Speditions AG) wurde zum dritten Mal zum Präsidenten des Zentralverbands Spedition & Logistik gewählt. Als Vizepräsidenten wurden Wolfram Senger-Weiss (Gebrüder Weiss GmbH) und Peter Umundum (Österreichische Post AG) gewählt.

Weitere Mitglieder des Präsidiums sind Franz Braunsberger (Kühne + Nagel GmbH), Christoph Grasl (Rail Cargo Group), Klaus Hrazdira (Quehenberger Logistics), Martin Schenzel (cargo-partner GmbH), Sonja Schneckenreither (Internationale Spedition Schneckenreither GesmbH), Philipp Traußnig (TRAUSSNIG Spedition) und Markus Walke (DSV Road GmbH).