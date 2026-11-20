Wien (OTS) -

Das Infektionsgeschehen ist hoch, die Wartezimmer besonders am Anfang der Woche voll – und das e-Card-System streikt: „Dieses Szenario ist nun schon mehrmals aufgetreten und lähmt uns in unserer Arbeit“, sagt Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte. Die Folge ist nämlich unter anderem, dass Ärztinnen und Ärzte keine e-Rezepte ausstellen können. Bei einem Ausfall wie jüngst vergangenen Montag müssen Patientinnen und Patienten sich das Rezept in der Ordination holen und mit dem gedruckten Rezept in die Apotheke. „Digitale Anwendungen sollen einen Mehrwert in der Gesundheitsversorgung bieten und zuverlässig unterstützen – wenn die digitale Infrastruktur aber bei einem Peak an Krankheitsfällen schnell überlastet ist, dann ist das Ziel einer digitalen Transformation klar verfehlt“, sagt Wutscher.

Vereinheitlichung der IT-Systeme

Für das e-Card-System verantwortlich ist die Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft m.b.H., die SVC, eine von drei wesentlichen IT-Firmen im österreichischen Gesundheitswesen - neben der ELGA GmbH und der IT-Services der Sozialversicherung GmbH (ITSV). Für die digitale Gesundheitsversorgung sind insgesamt also drei unterschiedliche IT-Firmen zuständig, wovon zwei dem Dachverband der Sozialversicherungsträger (SVC und ITSV) gehören – und eine zu einem Drittel dem Bund, den Ländern und der Sozialversicherung (ELGA GmbH): „Warum werden diese drei Firmen aus Effizienz- und Kostengründen nicht zu einem Unternehmen zusammengelegt, das sich voll der digitalen Infrastruktur im Gesundheitswesen widmet?“, fragt sich der Allgemeinmediziner Alexander Moussa, Leiter des Referats für „e-Health in Ordinationen“ in der Österreichischen Ärztekammer.

Frust und Mehraufwand

Nachdem die e-Card in der Ordinationssoftware als fixes Element eingebaut ist, ergeben sich aus einem Ausfall zudem Probleme in der Dokumentation und in weiterer Folge in der Abrechnung der ärztlichen Leistungen, denn es gebe keine klare Regelung bei technischen Ausfällen. „Wir haben mit dem e-Card-System und ELGA die beste Voraussetzung für eine moderne digitale Infrastruktur – wenn sie denn wirklich reibungslos funktionieren würde“, sagt der Moussa. Streikt das e-Card-System, steigt der Frust – und der administrative Aufwand: „Diese technischen Ausfälle kosten uns viel Zeit – Zeit, die wir für unsere Patientinnen und Patienten benötigen. Zudem ist nicht geklärt, wer die ökonomische Haftung für die Ausfälle übernimmt, denn der Mehraufwand sollte entsprechend vergütet werden“, fordert Moussa.