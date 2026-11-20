Wien (OTS) -

Mit rund 300 Gästen haben die Grünen am Freitag, 20. November 2026, im Nationalratssaal 40 Jahre im Parlament gefeiert. Die Botschaft von Klubobfrau und Bundessprecherin Leonore Gewessler war dabei klar:Die Grünen wollen dieses Land verändern, und sie haben gerade erst damit angefangen.

Am Anfang der Grünen stand für Gewessler eine Überzeugung, nämlich dass „uns die Zukunft nicht in den Schoß fällt“, sondern „es die Aufgabe von uns Menschen ist, sie zu gestalten“. Wie viel das bewirken kann, zeige die Hainburger Au, die heute ein Nationalpark ist: „Jeder Baum dort ist ein Beweis dafür, dass Menschen etwas bewegen können, wenn sie zusammenhalten.“

Diese Überzeugung trage die Grünen bis heute. „Schaue ich heute auf die Welt, so habe ich nicht den Eindruck, wir Grüne hätten unseren historischen Auftrag bereits erfüllt“, sagte Gewessler. Kriege, die Macht einer Handvoll Tech-Milliardäre, fehlende Verteilungsgerechtigkeit und die Klimakrise verlangen eine Partei, die sich nicht mit den Verhältnissen abfindet. „Wir sitzen Probleme nicht aus, wir packen sie an. Und wenn andere spalten, rücken wir zusammen.“

Neben Gewessler sprach Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Im anschließenden Gespräch „Zukunft passiert nicht von allein“ diskutierten Ricarda Lang (Mitglied des Deutschen Bundestags, ehemalige Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen) und Johannes Rauch (Präsident der Grünen Zukunftsakademie FREDA, ehemaliger Bundesminister).

Lang betonte am Podium: „Überall in Europa werden die Rechten lauter. Umso mehr braucht es Parteien, die nicht einknicken, sondern dagegenhalten. Die österreichischen Grünen tun das seit 40 Jahren.“ Was die Grünen in beiden Ländern verbindet, brachte Lang so auf den Punkt: „Wir lassen uns von niemandem einreden, dass Veränderung unmöglich ist. Ob in Wien oder in Berlin: Wir stehen zusammen, wir halten dagegen und wir geben die Hoffnung nicht auf. Denn eine bessere Zukunft ist möglich, wenn wir gemeinsam für sie kämpfen.“

Gewessler zum Abschluss: „Die Welt verändert sich jedenfalls. Wir wollen und wir werden weiter dafür kämpfen, dass sie das zum Besseren tut.“

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