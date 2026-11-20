Wien (OTS) -

Wenn KI-Agenten einkaufen, smarte Kühlschränke mitdenken und täuschend echte Social-Media-Inhalte das Vertrauen auf die Probe stellen, braucht der Handel neue Antworten. Beim RETAIL TECH DAY 2026 des Handelsverbands stand genau diese Zukunft auf dem Programm. Mit 250 Gästen und einem neuen Teilnehmerrekord wurde The Stage im Tech Gate Vienna am 19. November zum Treffpunkt für Handelsunternehmen, Technologieanbieter und die heimische Innovationsszene. Die Veranstaltung war bereits im Vorfeld restlos ausverkauft.

„Das jährliche Tech-Budget des österreichischen Handels beträgt 5 Milliarden Euro. Die wichtigste Frage für unsere Händler bei jeder neuen Technologie lautet, was dadurch für unsere Kundinnen und Kunden wirklich besser wird. Der Retail Tech Day bringt jene Menschen zusammen, die aus technischen Möglichkeiten konkrete Lösungen schaffen und verbindet sie mit jenen Händlern, die Investitionsentscheidungen treffen“, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in seiner Eröffnungsrede.

Sae Schatz: Wenn Inhalte im Überfluss vorhanden sind, wird Vertrauen kostbar

Wie schaffen Händler Glaubwürdigkeit in einer digitalen Welt voller KI-Slop und Deepfakes? Diesem Spannungsfeld widmete sich die Keynote von Sae Schatz, Gründerin von The Knowledge Forge und ehemalige Direktorin des Pentagon-Programms Advanced Distributed Learning. Ihre Perspektive verbindet menschliche Wahrnehmung mit Technologie und Sicherheitsfragen. Fragen, die auch für die Kundenbeziehung im Handel entscheidend sind.

„Stop the Overload! Hört auf, immer mehr und noch mehr zu generieren. Das ist in einer AI-dominierten Welt nicht sinnvoll. Entscheidend sind heute Einfachheit, Relevanz und Vertrauen“, so der Rat von Schatz ans Publikum. Das können wir nur unterschreiben.

Von BIPA bis Triumph: Digitalisierung, die im Shopping-Alltag wirkt

Konkrete Anwendungen lieferten die Best-Practice-Beiträge: Oliver Rossmann (Triumph) beleuchtete effizientere Prozesse durch KI-Tools wie Claude Code. Lucas Coerdt (Salesforce)und Omar El Agrebi (IBM iX) widmeten sich skalierbarem Non-Food-E-Commerce am Beispiel HOFER. Alexander Humer (Barcotec) stellte einen intelligenten Kühlschrank anhand des Anwendungsfalls SanLucar vor.

Wie unmittelbar digitale Kommunikation wirken kann, zeigten Carina Hinger (BIPA) und Sebastian Meier (Chatarmin). Mit WhatsApp-Marketing generiert BIPA eine sensationelle Öffnungsrate von 77,5 Prozent und eine Klickrate von fast 20 Prozent.

Agentic Commerce: Autonomes Shopping auf dem Vormarsch

Den Blick auf Quantencomputing richteten Jacqueline Wild (Kyndryl) und Thomas Steiner (MediaMarkt). Isabel Lamotte (Handelsverband) präsentierte die brandneue 2. Ausgabe des AI Readiness Reports, der vom HV gemeinsam mit Google Austria publiziert wird. Zentrales Ergebnis der Studie: Künstliche Intelligenz verändert fundamental, wie wir shoppen. 27 Prozent der Bevölkerung zählen ChatGPT, Gemini und andere KI-Assistenten bereits zu ihren meistgenutzten Informationskanälen vor einem Kauf, in der Gen Z sind es sogar 38 Prozent.

Neue Ideen auf der Bühne, neue Kontakte zwischen den Vorträgen

Beim Innovation Zapping, moderiert von REWE-Innovationsleiter Markus Kuntke, präsentierten Emilio Fuchshofer (Havio), Sabina Panayeva (Maksu), Tsveta Kapatsinova und Anna Gerish von Zolak sowie Florian Werksnies (3HillsIT) ihre Lösungen. Die vier HV-Startup-Partner standen auch den zahlreichen Fragen des Publikums Rede und Antwort.

Premiere: Erster Live-Podcast der "Handelszone"

In der allerersten Live-Ausgabe des Handelsverband-Podcasts "Handelszone" diskutierte Host Rainer Will mit Serial Founder, Investor und Autor Florian Gschwandtner (Tractive, FoxyFitness, Runtastic) über Chancen und Risiken des KI-Booms, die Herausforderungen des Startup-Ökosystems in Österreich und die Zukunft des heimischen Handels. Die Themenpalette reichte von "Artificial General Intelligence" (AGI) über "Hyperscaler" bis zur "Chipflation".

Retail Innovation Awards für IKEA, Meisterdrucke, MPreis und More & More

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung der Austrian Retail Innovation Awards, die heuer zum elften Mal herausragende Innovationen im Handel würdigten. Ausgezeichnet wurden Lösungen für die Filiale, den Online- und Mobile-Handel, die Verknüpfung der Verkaufskanäle sowie die digitale Transformation. Die Sieger-Trophäen holten sich IKEA, Meisterdrucke, MPreis und More & More. Der Handelsverband gratuliert herzlich. Mehr dazu HIER

Kompetent durch den Veranstaltungstag führte ORF-Moderatorin Fanny Stapf. Der Handelsverband bedankt sich bei allen Speaker:innen und Gästen sowie bei 27 Sponsoren und 17 Ausstellern, die den RETAIL TECH DAY 2026 ermöglicht haben. Ein besonderer Dank gilt den Hauptsponsoren A1, ACL, Barcotec, CRIF, EY, Huawei, Kardex, Kumavision, OÖ Nachrichten, PSA und IRF Solutions.

Den vollständigen Nachbericht sowie Pressefotos finden Sie HIER