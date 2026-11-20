Wien (OTS) -

Der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak äußerte sich heute kritisch zu den Plänen der Regierung, die gynäkologische Kassenversorgung auszubauen. Die Ankündigung, von 52 neuen Planstellen bis 2030 insgesamt 49 in Wien anzusiedeln, sei eine „problematische Schwerpunktsetzung, die den dringenden Bedarf in den ländlichen Regionen völlig außer Acht lässt. Wobei eine neue Kassenstelle nicht zwangsläufig bedeutet, dass sie auch von einem Arzt besetzt wird, denn diesen muss man erst einmal zu den herrschenden miserablen Bedingungen finden“.

„Diese Schwerpunktsetzung ist für die Frauen in den Bundesländern nur schwer nachvollziehbar. Während in vielen Regionen schon heute ein akuter Mangel an Fachärzten herrscht und Frauen monatelang auf Termine warten, konzentriert die Regierung fast alle neuen Ressourcen auf die Bundeshauptstadt. Ein Plan mit einem Zeithorizont bis 2030 ist zudem keine Antwort auf die akuten Versorgungsprobleme, mit denen wir bereits jetzt konfrontiert sind“, so Kaniak.

Die Begründung des Dachverbands, der höhere Bedarf ergebe sich aus dem zukünftigen Bevölkerungswachstum in Wien, sei für Kaniak nicht stichhaltig: „Dieses Argument greift zu kurz, da es den bereits bestehenden und massiven Ärztemangel in vielen anderen Regionen komplett ausblendet. Wenn SPÖ-Gesundheitsministerin Schumann von einer ‚Stärkung der wohnortnahen Versorgung‘ spricht, aber gleichzeitig neun von zwölf neuen Gesundheitszentren in Wien plant, dann ist das ein Widerspruch in sich und geht an der Lebensrealität vieler Menschen vorbei.“

Diese Pläne seien symptomatisch für eine Gesundheitspolitik, die die flächendeckende Versorgung zunehmend vernachlässige. „Anstatt die Rahmenbedingungen für Kassenärzte in ganz Österreich zu verbessern und echte Anreize für eine Niederlassung am Land zu schaffen, werden Maßnahmen gesetzt, die eine wachsende Versorgungskluft zwischen städtischen und ländlichen Gebieten zu schaffen drohen. Hier entsteht der Eindruck einer Zwei-Klassen-Medizin“, erklärte Kaniak.

„Wir brauchen eine ausgewogene Strategie für ganz Österreich, anstatt einer einseitigen Bevorzugung der Bundeshauptstadt. Es ist dringend notwendig, Maßnahmen zur Besetzung der hunderten offenen Kassenstellen bundesweit zu ergreifen und für eine faire Verteilung der Mittel zu sorgen. Die medizinische Versorgung muss für alle Menschen im Land gleichermaßen sichergestellt werden, unabhängig von ihrem Wohnort.“