St.Pölten (OTS) -

Jährlich werden in den NÖ Kliniken mehr als 230.000 Patientinnen und Patienten stationär behandelt. Jede Patientin und jeder Patient erhält in den NÖ Kliniken die richtige Versorgung, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Egal, ob Erstversorgung oder akuter medizinischer Notfall.

Schon wieder muss sich die NÖ Landesgesundheitsagentur gegen den Vorwurf der SPÖ zur Wehr setzen, die Akutversorgung in den nö. Kliniken sei nicht gewährleistet. „Wir betonen erneut: Wer die Akutversorgung schlecht redet, verunsichert Patientinnen und Patienten. Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher können sich darauf verlassen, dass die medizinische und pflegerische Versorgung in allen NÖ Kliniken zu jeder Zeit flächendeckend gewährleistet, ist“, sagt Vorständin Elisabeth Bräutigam in diesem Zusammenhang.

Der Gesundheitsplan 2040+ sowie der RSG sind zentrale Bestandteile des Versorgungsauftrags und daran orientiert sich die tägliche Arbeit in Niederösterreichs Kliniken. Bräutigam betont: „Die Versorgung ist hochprofessionell, patientenorientiert und sicher. Die Expertise und das tägliche Engagement der 28.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darf nicht durch sorglose Aussagen diskreditiert werden.“ Patientinnen und Patienten in Niederösterreich können sich darauf verlassen, dass sie bestmöglich behandelt werden, egal ob sie eine Erstversorgung oder eine spezialisierte Notfallversorgung benötigen.

Wiewohl wir flächendeckend auf Erst- und Akutversorgung eingerichtet sind, raten wir dazu, die Gesundheitshotline 1450 oder im Notfall 144 zu kontaktieren. Dann nämlich ist jener Grundsatz sichergestellt, der uns am wichtigsten ist: Nur so können Rettungskette und die aufeinander abgestimmten Abläufe optimal funktionieren.