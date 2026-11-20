Wien (OTS) -

Am 19. November 2026 wurden in Wien die zehn besten Käse am Markt mit dem AMA-Käsekaiser 2027 prämiert. Die ausgezeichneten Käsespezialitäten bestätigen die große Vielfalt und hohe Qualität der österreichischen Käsewirtschaft – von cremigem Frischkäse bis zu würzig gereiftem Hartkäse.

„Die rund 170 Einreichungen zeigen, wie vielfältig und hochwertig die österreichische Käsewirtschaft ist. Hinter dieser Qualität stehen Molkereien, Käsereien und Milchbäuerinnen und -bauern, die ihr Wissen und ihre Erfahrung täglich in die Herstellung einbringen. Mit dem AMA-Käsekaiser zeichnen wir nicht nur die besten Käsespezialitäten aus, sondern rücken gleichzeitig die Leistungen der gesamten regionalen Milchbranche ins Rampenlicht“, sagt Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing.

Starke Qualitätsgemeinschaft als Grundlage

„Hochwertige Milchprodukte sind das Ergebnis einer starken Wertschöpfungskette, in der Milchbäuerinnen und Milchbauern, Molkereien und Käsereien eng zusammenarbeiten. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir hohe Qualitätsstandards gemeinsam mit der Branche etabliert und die Anforderungen an die Tierhaltung kontinuierlich weiterentwickelt haben. Das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel „Tierhaltung plus“ und das AMA-Biosiegel machen dieses gemeinsame Engagement sichtbar und geben Konsumentinnen und Konsumenten Orientierung beim Einkauf“, betont Lorenz Mayr, Aufsichtsratsvorsitzender der AMA-Marketing.

Auch Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger unterstreicht die Bedeutung der landwirtschaftlichen Betriebe: „Unsere Bauernfamilien stehen für eine vielfältige und verantwortungsvolle Landwirtschaft und sorgen tagtäglich voller Engagement für das Wohlbefinden ihrer Tiere – auch in Berg- und benachteiligten Gebieten. Ihr großer Einsatz, kräuterreiches Futter und über Generationen überliefertes, laufend erweitertes Knowhow in Sennerei und Käserei sind die beste Basis für eine ausgezeichnete Milch- und Käsequalität. Der AMA-Käsekaiser ist eine wichtige Auszeichnung, um die hohe Käsequalität noch sichtbarer zu machen und damit die regionale Milchwirtschaft und Wertschöpfung zu stärken.“

Rund 21.250 Milchbauernfamilien sind Teil der AMA-Gütesiegel-Qualitätsgemeinschaft und verpflichten sich zu Standards, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Acht der zehn ausgezeichneten Käsespezialitäten tragen das AMA-Gütesiegel „Tierhaltung plus“. Es umfasst zusätzliche Anforderungen an Tierhaltung, Tiergesundheit und Fütterung. Unabhängige Kontrollen prüfen die Einhaltung dieser Vorgaben.

Fachjury kürt die besten Käse des Landes

Die eingereichten Produkte durchliefen ein mehrstufiges Bewertungsverfahren. Eine unabhängige Jury bestehend aus Käse-Sommelières und -Sommeliers, Produzentinnen und Produzenten, Journalistinnen und Journalisten sowie Fachleuten aus dem Lebensmitteleinzelhandel, beurteilte die Käsespezialitäten anhand festgelegter Kriterien wie Aussehen, Geruch, Geschmack und Konsistenz. Nur die besten Produkte qualifizierten sich für die finale Bewertungsrunde und stellten sich der strengen Bewertung von 19 Käse-Expertinnen und -Experten.

Bühne für die Besten der Käsewirtschaft

Zur diesjährigen Verleihung versammelten sich erneut Vertreterinnen und Vertreter der österreichischen Käsewirtschaft, um die besten Produkte und die Leistungen der Betriebe zu würdigen. Die Auszeichnung steht für außergewöhnlichen Geschmack, hohe Produktqualität und großes Fachwissen. Seit 2024 wird der AMA-Käsekaiser im Zweijahresrhythmus vergeben. Mit dem AMA-Käsekaiser erhalten die ausgezeichneten Molkereien und Käsereien ab sofort die Möglichkeit, ihre prämierten Produkte im Lebensmittelhandel gezielt hervorzuheben. Für Konsumentinnen und Konsumenten erleichtert die Auszeichnung die Orientierung am Kühlregal.

Das sind die AMA-Käsekaiser 2027

Kategorie Frischkäse: SalzburgMilch Premium Almfrisch Natur, SalzburgMilch GmbH, Betrieb Salzburg

Kategorie Weichkäse: Berggold Camembert, Geschwister Bantel Ges.m.b.H.

Kategorie Schnittkäse mild-fein: SalzburgMilch Premium Almkönig - Der Cremige, SalzburgMilch GmbH, Betrieb Lamprechtshausen

Kategorie Schnittkäse g’schmackig: Schärdinger Bergbaron geräuchert, Berglandmilch eGen, Betrieb Feldkirchen

Kategorie Schnittkäse würzig-kräftig: Ländle Arlberger, Vorarlberg Milch GmbH

Kategorie Hartkäse bis 5 Monate: SalzburgMilch Premium Salzburger Bergkäse, SalzburgMilch GmbH, Betrieb Lamprechtshausen

Kategorie Hartkäse älter als 5 Monate: Erzherzog Johann, Obersteirische Molkerei eGen, Betrieb Spielberg

Kategorie Bio-Käse: Woerle Bio Frischkäse Kräuter aus Heumilch, Gebrüder Woerle Ges.m.b.H.

Kategorie Käsespezialität: Erzherzog Johann Heumilch Selektion, Obersteirische Molkerei eGen, Betrieb Spielberg

Kategorie Käseneuheit: Schärdinger Protein Mozzarella, Berglandmilch eGen, Betrieb Feldkirchen

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