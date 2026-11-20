Wien (OTS) -

“Der Rechnungshof bestätigt: Niederösterreich geht mit dem Gesundheitsplan 2040+ den richtigen Weg. Während andere noch diskutieren, hat das Land gemeinsam mit den Gesundheitspartnern einen klaren Plan für eine moderne und leistbare Spitalsversorgung beschlossen”, betont ÖVP-Rechnungshofsprecher Harald Servus zum heute veröffentlichten Rechnungshofbericht “Ärztliche Versorgung in Krankenanstalten mit Schwerpunkt Niederösterreich”.

Die Zahlen des Rechnungshofes zeigen den Handlungsbedarf deutlich. Die Kosten der Krankenanstalten sind österreichweit von 2014 bis 2024 um 71 Prozent gestiegen, obwohl die stationären Aufenthalte um 22 Prozent zurückgegangen sind. Die Gesundheitsausgaben lagen 2024 bei 39,5 Milliarden Euro. “Jeder Euro im Gesundheitssystem wird von den Beschäftigten und den Betrieben erwirtschaftet. Wir sind es ihnen schuldig, dass dieses Geld effizient eingesetzt wird. Strukturreformen sind kein Selbstzweck, sie sichern eine gute Versorgung auch in Zukunft”, unterstreicht der ÖVP-Nationalratsabgeordnete.



Faire Finanzierung für Gastpatienten

Jährlich werden im Schnitt rund 70.500 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher stationär in Wiener Spitälern behandelt. Der Rechnungshof empfiehlt, eine allgemein akzeptierte Grundlage für die länderübergreifende Finanzierung von Gastpatienten zu schaffen, wie bereits in seinen Berichten 2015 und 2018. “Patientinnen und Patienten dürfen nicht an der Landesgrenze aufgehalten werden. Wer in der Ostregion lebt und arbeitet, muss sich auf eine gemeinsame, gut abgestimmte Versorgung verlassen können. Dafür braucht es eine faire und verlässliche Finanzierungsgrundlage. Die Steiermark zeigt mit ihren Verträgen mit Oberösterreich und Salzburg, dass partnerschaftliche Lösungen möglich sind”, sagt Servus.



Bundesweit abgestimmte Personalplanung

Der Rechnungshof empfiehlt Instrumente, mit denen überregional gesteuert wird, wie viele Fachärztinnen und Fachärzte in welchen Sonderfächern gebraucht werden. Daraus sollen sich die erforderlichen Ausbildungsstellen ableiten. Zudem empfiehlt er ein österreichweit abgestimmtes Vorgehen bei ärztlichen Gehaltsmodellen. “Eine gemeinsame Planung von Bund, Ländern und Sozialversicherung stellt sicher, dass Ausbildungsstellen dort entstehen, wo sie gebraucht werden. Davon profitieren die Patientinnen und Patienten in allen Bundesländern”, so Servus abschließend. (Schluss)