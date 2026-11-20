Wien (OTS) -

Hunderte Lehrer:innen haben den Grünen berichtet, wie viel eigenes Geld sie in ihren Unterricht stecken. Grünen-Bildungssprecherin Sigi Maurer und Felix Stadler, Bildungssprecher der Wiener Grünen und selbst Lehrer, präsentieren nun einen konkreten Lösungsvorschlag für mehr Fairness im Klassenzimmer.

Wann: Dienstag, 24. November 2026, 10:30 Uhr

Wo: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Teilnehmer:innen:

Sigi Maurer, stv. Klubobfrau und Bildungssprecherin der Grünen

Felix Stadler, Bildungssprecher der Wiener Grünen und Lehrer an einer Wiener Mittelschule

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

PK Maurer und Stadler zur Initiative "Zahlt eh die Lehrerin"

Hunderte Lehrer:innen haben den Grünen berichtet, wie viel eigenes Geld sie in ihren Unterricht stecken. Grünen-Bildungssprecherin Sigi Maurer und Felix Stadler, Bildungssprecher der Wiener Grünen und selbst Lehrer, präsentieren nun einen konkreten Lösungsvorschlag für mehr Fairness im Klassenzimmer.

Datum: 24.11.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseraum der Grünen

Löwelstraße 12

1010 Wien

Österreich