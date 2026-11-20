- 20.11.2026, 11:19:02
- /
- OTS0089
AVISO: Dienstag, 24.11., 10:30 – PK Maurer und Stadler zur Initiative "Zahlt eh die Lehrerin"
Hunderte Lehrer:innen haben den Grünen berichtet, wie viel eigenes Geld sie in ihren Unterricht stecken. Grünen-Bildungssprecherin Sigi Maurer und Felix Stadler, Bildungssprecher der Wiener Grünen und selbst Lehrer, präsentieren nun einen konkreten Lösungsvorschlag für mehr Fairness im Klassenzimmer.
Wann: Dienstag, 24. November 2026, 10:30 Uhr
Wo: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Teilnehmer:innen:
- Sigi Maurer, stv. Klubobfrau und Bildungssprecherin der Grünen
- Felix Stadler, Bildungssprecher der Wiener Grünen und Lehrer an einer Wiener Mittelschule
Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].
PK Maurer und Stadler zur Initiative "Zahlt eh die Lehrerin"
Hunderte Lehrer:innen haben den Grünen berichtet, wie viel eigenes Geld sie in ihren Unterricht stecken. Grünen-Bildungssprecherin Sigi Maurer und Felix Stadler, Bildungssprecher der Wiener Grünen und selbst Lehrer, präsentieren nun einen konkreten Lösungsvorschlag für mehr Fairness im Klassenzimmer.
Datum: 24.11.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseraum der Grünen
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB