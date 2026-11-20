Wien (OTS) -

Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec kritisiert das „Golden Handshake“-Programm des ORF für ältere Beschäftigte. Laut „Kronen Zeitung“ bietet der ORF pensionsnahen Angestellten bis zu drei Jahre lang 55 Prozent ihrer Bezüge, wenn sie vorzeitig ausscheiden.

„Ganz Österreich diskutiert, wie wir Ältere länger in Beschäftigung halten. Und ausgerechnet ein Unternehmen, das alle Haushalte finanzieren, bezahlt erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür, mit Ende 50 aufzuhören. Das ist das völlig falsche Signal“, sagt Korosec.

Dass der ORF sparen müsse, sei unbestritten: „Aber ältere Beschäftigte sind kein Sparposten. Wer sie hinausdrängt, verliert Wissen und Erfahrung - und die Kosten landen am Ende wieder bei der Allgemeinheit.“

Die generell traurige Realität sei: Wer als über 50- oder 60-Jähriger seinen Job verliert, habe kaum Chancen, wieder einen zu bekommen. „Gewisse Experten und Politiker können nicht ständig fordern, dass das faktische Pensionsantrittsalter steigt - und gleichzeitig zusehen, wie große Arbeitgeber das Gegenteil tun. Gerade der ORF sollte hier Vorbild sein“, sagt Korosec.