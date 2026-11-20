- 20.11.2026, 10:54:32
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EINLADUNG ZUR PRESSEKONFERENZ
Heimisches Biomethan aus Markt Allhau: Wann kommt das Erneuerbares-Gas-Gesetz?
Seit April 2026 speist die Kreislaufwirtschaft der Familie Haller in Markt Allhau Biomethan aus dem Stallmist ihres Rinderbetriebs in das Gasnetz von Netz Burgenland ein. Investiert wurde in Erwartung des Erneuerbares-Gas-Gesetzes (EGG), das bis heute nicht beschlossen ist. Bei der Pressekonferenz vor Ort zeigen wir, wie Biomethan erzeugt und eingespeist wird, welchen Beitrag es zur Versorgungssicherheit leisten kann und welche volkswirtschaftlichen Effekte durch heimisches Biomethan zu erwarten sind. Im Anschluss laden wir zu einer Führung durch die Anlage.
Wir laden Sie dazu herzlich ein:
Datum: Montag, 23.11.2026, 10:00 Uhr
Ort: Bullinarium, Gemeindestraße 30, 7411 Markt Allhau
Programm:
10:00 Uhr Zusammenkunft im Bullinarium – Start der Pressekonferenz im Infotainment-Bereich:
- Biomethan als Teil der Kreislaufwirtschaft der Familie Haller
- Biomethan als Teil der heimischen Energiesicherheit
- Wann kommt das EGG? – Neue Wertschöpfung durch Biomethan
10:45 Uhr Führung durch die Kreislaufwirtschaft Haller (Stall, Biogasanlage, Gasaufbereitung und Einspeisestation)
11:30 Uhr Abschluss mit Köstlichkeiten & Erfrischungen im Bullinarium – Gelegenheit für Einzelinterviews
ca. 12:00 Uhr Ende der Pressekonferenz
Ihre Gesprächspartner:
Christoph Haller, Tierarzt, Hallers Kreislaufwirtschaft
Florian Haller, Land- und Energiewirt, Hallers Kreislaufwirtschaft
Gerhard Wischenbarth, Prokurist, Netz Burgenland
Hannes Hauptmann, Biogas-Obmann, Kompost & Biogas Verband Österreich
Stefan Graßl, Jurist, Kompost & Biogas Verband Österreich
Moderation:
Erich Mandl, pbeg
Hinweise:
Für die Führung empfehlen wir festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung. Aus Sicherheits- und Hygienegründen gelten im Stall- und Anlagenbereich die Vorgaben des Betriebs; Foto- und Filmaufnahmen sind möglich. Parkplätze stehen beim Bullinarium zur Verfügung.
Um Anmeldung wird gebeten: [email protected] / 0664 126 0964
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Kompost & Biogas Verband Österreich
Pressekonferenz
Datum: 23.11.2026, 10:00 Uhr - 23.11.2026, 12:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Bullinarium
Gemeindestrasse 30
7411 Markt Allhau
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Kompost & Biogas Verband Österreich
Stefan Graßl
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.kompost-biogas.info
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