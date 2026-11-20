Wien (OTS) -

Seit April 2026 speist die Kreislaufwirtschaft der Familie Haller in Markt Allhau Biomethan aus dem Stallmist ihres Rinderbetriebs in das Gasnetz von Netz Burgenland ein. Investiert wurde in Erwartung des Erneuerbares-Gas-Gesetzes (EGG), das bis heute nicht beschlossen ist. Bei der Pressekonferenz vor Ort zeigen wir, wie Biomethan erzeugt und eingespeist wird, welchen Beitrag es zur Versorgungssicherheit leisten kann und welche volkswirtschaftlichen Effekte durch heimisches Biomethan zu erwarten sind. Im Anschluss laden wir zu einer Führung durch die Anlage.

Wir laden Sie dazu herzlich ein:

Datum: Montag, 23.11.2026, 10:00 Uhr

Ort: Bullinarium, Gemeindestraße 30, 7411 Markt Allhau

Programm:

10:00 Uhr Zusammenkunft im Bullinarium – Start der Pressekonferenz im Infotainment-Bereich:

Biomethan als Teil der Kreislaufwirtschaft der Familie Haller Biomethan als Teil der heimischen Energiesicherheit Wann kommt das EGG? – Neue Wertschöpfung durch Biomethan

10:45 Uhr Führung durch die Kreislaufwirtschaft Haller (Stall, Biogasanlage, Gasaufbereitung und Einspeisestation)

11:30 Uhr Abschluss mit Köstlichkeiten & Erfrischungen im Bullinarium – Gelegenheit für Einzelinterviews

ca. 12:00 Uhr Ende der Pressekonferenz

Ihre Gesprächspartner:

Christoph Haller, Tierarzt, Hallers Kreislaufwirtschaft

Florian Haller, Land- und Energiewirt, Hallers Kreislaufwirtschaft

Gerhard Wischenbarth, Prokurist, Netz Burgenland

Hannes Hauptmann, Biogas-Obmann, Kompost & Biogas Verband Österreich

Stefan Graßl, Jurist, Kompost & Biogas Verband Österreich

Moderation:

Erich Mandl, pbeg

Hinweise:

Für die Führung empfehlen wir festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung. Aus Sicherheits- und Hygienegründen gelten im Stall- und Anlagenbereich die Vorgaben des Betriebs; Foto- und Filmaufnahmen sind möglich. Parkplätze stehen beim Bullinarium zur Verfügung.

Um Anmeldung wird gebeten: [email protected] / 0664 126 0964

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Kompost & Biogas Verband Österreich

Pressekonferenz

Datum: 23.11.2026, 10:00 Uhr - 23.11.2026, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bullinarium

Gemeindestrasse 30

7411 Markt Allhau

Österreich