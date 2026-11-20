Wien (OTS) -

Am ersten Adventsonntag, 29. November 2026, lädt das mumok von 10 bis 18 Uhr zu einem bunten Kinderaktionstag bei freiem Eintritt ein. Ein vielfältiges Programm zum Mitmachen und Entdecken verwandelt das Museum in einen kreativen Erlebnisraum für die ganze Familie. Beim Disco Drawing werden Böden und Wände zu überdimensionalen Leinwänden, die viel Platz zum Zeichnen und Malen bieten. Auf Leuchtstaffeleien können junge Besucher*innen farbenfrohe Kunstwerke entstehen lassen. In einem Workshop tauchen Kinder gemeinsam mit der Künstlerin Sevda Chkoutova in die Welt des mumok Maulwurfs ein und gestalten, inspiriert von seinen Erlebnissen, eigene Figuren und Bilder. Im neu eröffneten mumok Atelier kann nach Lust und Laune gezeichnet und gebaut werden. Wer es lieber knifflig mag, löst in der aktuellen Ausstellung Terminal Piece spannende Rätsel. Zum Abschluss zaubert unser Ballonkünstler wieder für jedes Kind ein persönliches Ballonkunstwerk, das als Erinnerung mit nach Hause genommen werden kann.

Freier Eintritt für Kinder und jeweils 2 Begleitpersonen.

Detailliertes Programm am Sonntag, 29. November 2026, 10 bis 18 Uhr

Eine Welt aus vielen Welten

Gemeinsam zeichnen, kleben und bauen wir an einem Kunstwerk, das immer weiter wächst. Dabei treffen viele Ideen, Perspektiven und Fantasien aufeinander. Für alles ist hier Platz!

Disco Drawing

Das mumok kino verwandelt sich in eine malerische Tanzfläche, auf der Böden und Wände zu überdimensionalen Leinwänden werden. Schnappt euch Kopfhörer, folgt den Beats & Sounds und lasst euren Stift frei über die Zeichenfläche tanzen.

Malen mit Licht

An unseren Leuchtstaffeleien entstehen gemeinsam mit Familie und Freund*innen farbenfrohe Kunstwerke. Oder ihr macht es euch mit einem fluoreszierenden Light-Tablet in unseren gemütlichen Kinosesseln bequem und lasst eurer Fantasie freien Lauf.

Offenes Atelier

Hier könnt ihr nach Lust und Laune zeichnen und bauen: mit Gouachesticks, Filzstiften, Kreide oder mit unseren Bauklötzen.

Hallo Maulwurf!

14–15.30 Uhr, mumok Atelier, mit Anmeldung

Wer steckt hinter dem mumok Maulwurf, und welche fantasievollen Welten trägt er in sich? Gemeinsam mit der Künstlerin Sevda Chkoutova, die den Maulwurf für das mumok Atelier geschaffen hat, tauchen wir in seine Welt ein. Inspiriert von seinen Geschichten kreieren wir eigene Figuren, Bilder und Ideen. Ein Workshop zum Gestalten, Entdecken und Verwandeln.

Terminal Piece entdecken

Rätselrallye für die gesamte Familie

Begebt euch auf Spurensuche durch die Ausstellung Terminal Piece! Löst knifflige Aufgaben, beantwortet spannende Fragen und sammelt Hinweise. Wer am Ende das richtige Lösungswort findet, bekommt ein kleines Geschenk an der Kassa (solange der Vorrat reicht).

Scores in Push and Pull

Interaktive Führung für die gesamte Familie

13 Uhr und 16 Uhr, Dauer ca. 1 Stunde

Das Museum wird lebendig! In dieser kurzweiligen Ausstellungsführung erlebt ihr Kunst mit dem ganzen Körper. Gemeinsam schauen wir uns die Ausstellung Push and Pull an und gestalten anschließend unsere eigenen Scores. Für Abwechslung sorgen kurze Übungen und Mitmachaktionen.

Palatschinken-Party

Lust auf eine süße Pause? In unserem Museumscafé könnt ihr euch stärken und zum Beispiel frische Palatschinken schmecken lassen.

Balloon-Artist

Zum Abschluss wartet noch eine kleine Überraschung auf dich: Unser Ballonkünstler zaubert euch ein ganz persönliches Ballonkunstwerk – als Erinnerung an einen erlebnisreichen Museumstag.

Ausführliche Infos unter: https://www.mumok.at/kalender/kinderaktionstag-november-2026