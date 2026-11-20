Linz (OTS) -

In Oberösterreich beschäftigt fast die Hälfte der Betriebe mit fünf oder mehr Mitarbeiter:innen keine Arbeitnehmer:innen ab 60 Jahren. Das führt in dieser Altersgruppe zu hoher Arbeitslosigkeit und geringer Hoffnung auf einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Eine Studie von FORBA im Auftrag der AK Oberösterreich zeigt nun, wie dieser Entwicklung entgegengewirkt werden kann.



Die Arbeitslosenzahlen zeigen, dass es genügend ältere Arbeitnehmer:innen gibt, die trotz zahlreicher Bewerbungen keine Beschäftigung finden. Ab dem Alter von 60 Jahren steigt die Arbeitslosigkeit sowohl bei Frauen wie auch bei Männern drastisch an. Arbeiterkammer und Gewerkschaften betonen seit Jahren, dass es ein Problem bei der Einstellungspraxis von Unternehmen gibt. Aktuelle Berechnungen der AK Oberösterreich zeigen nun, dass rund 48 Prozent der Betriebe (ca. 6.400) ab fünf Mitarbeiter:innen keine einzige Person ab 60 Jahren eingestellt haben. Für Betriebe ab 20 Mitarbeiter:innen liegt dieser Anteil bei fast 18 Prozent (ca. 700 Betriebe). Diese fragwürdige Einstellungspraxis setzt sich in größeren Betrieben nicht fort. Lediglich 2,2 Prozent der Betriebe mit 100 bis 499 Arbeitnehmer:innen beschäftigen keine Personen über 60 Jahren.



Studie zeigt Bedarf an verpflichtenden Maßnahmen für Betriebe

Ziel der im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich von der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) durchgeführten Studie war es, Maßnahmen zu identifizieren, um die Arbeitslosigkeit von älteren Arbeitnehmer:innen zu reduzieren und damit die Beschäftigungsquote zu erhöhen. Die Maßnahmen sollten dabei so gestaltet sein, dass kein weiterer Druck auf Arbeitnehmer:innen aufgebaut wird. Dazu analysierte FORBA nationale, wie auch internationale Literatur und führte Interviews mit Expert:innen durch.



Kernergebnisse der Studie

Arbeitsmarktpolitische Diskussionen und Maßnahmen haben häufig zum Ziel, das individuelle Verhalten von Arbeitnehmer:innen durch Druck auf sie zu verändern. Demgegenüber richten sich nur wenige Maßnahmen direkt an Arbeitgeber und deren Beschäftigungsentscheidungen.

Um die Beschäftigungsquote älterer Arbeitnehmer:innen nachhaltig zu erhöhen, muss die Nachfrage nach älteren Arbeitskräften gestärkt werden. Dazu müssen Unternehmen stärker als bisher in die Pflicht genommen werden.

Positive Beispiele aus anderen Ländern zeigen, wie es funktionieren kann

Das zeigen positive Beispiele an Maßnahmen aus Ländern wie Japan, Frankreich oder den USA. So werden in Japan Betriebe dazu verpflichtet, ältere Arbeitnehmer:innen bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter weiter zu beschäftigen. In Frankreich müssen Betriebe Aktionspläne zur Beschäftigung älterer Arbeitnehmer:innen einführen. In den USA richtet sich der Beitrag eines Unternehmens zur Arbeitslosenversicherung danach, wie viele Kosten es durch Kündigungen verursacht.



Mit dem Bonus-Malus-System von ÖGB und AK zu mehr Chancen

Das von Österreichischem Gewerkschaftsbund (ÖGB) und Arbeiterkammer (AK) vorgeschlagene Bonus-Malus-System würde klare, planbare Zielvorgaben und Anreize schaffen. Vorgesehen ist, dass Betriebe ab 20 Beschäftigten, die Menschen zwischen 60 und 64 Jahren systematisch ausschließen oder früh aus dem Job drängen, für jeden fehlenden Arbeitsplatz eine Ausgleichszahlung in Höhe von 15 Prozent des durchschnittlichen Jahresbezugs in ihrem Betrieb leisten. Damit würden die Chancen älterer Arbeitnehmer:innen am Arbeitsmarkt steigen. Das Modell gilt für alle Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten. Dabei werden mittlere und größere Unternehmen in die Pflicht genommen, während Kleinbetriebe bewusst von bürokratischem Mehraufwand freigehalten werden. „Das Bonus-Malus-System bringt viele Vorteile. Betriebe werden finanziell belohnt, wenn sie erfahrene Mitarbeiter:innen weiterbeschäftigen oder neu einstellen. Altersarbeitslosigkeit wird bekämpft. Zusätzlich werden weitere Einnahmen zur nachhaltigen Stärkung unseres Pensionssystems geschaffen“, so AK-Präsident Andreas Stangl.



Forderungen der Arbeiterkammer Oberösterreich

Einführung eines wirksamen, verbindlichen Bonus-Malus-Systems zur Förderung der Beschäftigung Älterer mit verpflichtenden Einstellungs- bzw. Beschäftigungsquoten. Das ÖGB/AK-Modell zeigt, wie so ein Bonus-Malus-System aussehen und wirksam sein kann.

Nein zur Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters.

Arbeitsplätze müssen so gestaltet werden, dass alle Beschäftigten gesund das reguläre Pensionsantrittsalter von 65 Jahren erreichen können.

Die beste Pensionspolitik ist eine gute Arbeitsmarktpolitik, die Vollbeschäftigung zum Ziel hat. Hier müssen die Unternehmen in die Pflicht genommen werden. Sie dürfen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nicht entziehen. Für Vollbeschäftigung braucht es ein ausreichendes AMS-Budget. Für eine nachhaltige Pensionssicherung ist Beschäftigung zentral.

Hier finden Sie die ausführliche Pressekonferenzunterlage sowie ein Foto von AK-Präsident Andreas Stangl und Thomas Pilgerstorfer, BSc, MSc, Referent in der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik.

Fotocredit: AK OÖ | Wolfgang Spitzbart