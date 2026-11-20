Wien (OTS) -

Die aktuellen Berichte über den geplanten Personalabbau beim ORF und die Angebote zum vorzeitigen Ausscheiden älterer Beschäftigter zeigen für PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer ein grundsätzliches Problem auf: „Auf der einen Seite wird ständig gefordert, dass die Menschen länger arbeiten sollen. Manche wollen sogar das gesetzliche Pensionsantrittsalter erhöhen. Auf der anderen Seite werden ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den Betrieben gedrängt. Diese Doppelmoral muss endlich aufhören!“

Was beim ORF Schlagzeilen macht, passiert anderswo täglich im Stillen

„Beim ORF wird jetzt öffentlich sichtbar, was in vielen österreichischen Unternehmen tagtäglich passiert – nur ohne Schlagzeilen und öffentliche Aufmerksamkeit. Ältere Beschäftigte werden zum Gehen bewegt, sie gelten als ‚zu alt‘, ‚zu teuer‘, werden plötzlich nicht mehr gebraucht. Was beim ORF für Schlagzeilen sorgt, ist anderswo längst trauriger Alltag“, kritisiert Gerstorfer.

„Ein höheres Pensionsalter schafft keinen einzigen Arbeitsplatz“

Wer mit 58 oder 60 Jahren seinen Arbeitsplatz verliert, hat kaum Chancen, wieder eine Anstellung zu finden. „Es ist geradezu absurd, von Menschen zu verlangen, länger zu arbeiten, wenn ihnen gleichzeitig die Möglichkeit dazu genommen wird. Ein höheres Pensionsantrittsalter schafft keinen einzigen Arbeitsplatz für Ältere – es verlängert für viele nur die Arbeitslosigkeit“, warnt die PVÖ-Präsidentin.

Unternehmen endlich in die Pflicht nehmen

Der Pensionistenverband fordert deshalb ein wirksames Bonus-Malus-System, das Betriebe, die ältere Menschen beschäftigen oder einstellen, finanziell belohnt und jene stärker zur Verantwortung zieht, die zu wenige ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen. „Es kann nicht sein, dass die gesamte Verantwortung für längeres Arbeiten bei den Beschäftigten abgeladen wird, während sich Unternehmen ihrer älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entledigen“, so Gerstorfer.

WIFO erarbeitet konkrete Bonus-Malus-Modelle für den Seniorenrat

„Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO arbeitet derzeit im Auftrag des Österreichischen Seniorenrates verschiedene Modelle für ein Bonus-Malus-System aus. Diese werden nach ihrer Fertigstellung präsentiert und der Bundesregierung vorgelegt. Damit liegen bald konkrete Grundlagen auf dem Tisch, um endlich auch die Arbeitgeber in die Verantwortung zu nehmen“, betont Gerstorfer.

„Nicht Pensionsalter erhöhen, sondern Beschäftigung bis zur Pension ermöglichen!“

„Wir brauchen keine weitere Debatte darüber, wie lange Menschen arbeiten müssen. Wir brauchen endlich eine Debatte darüber, warum Unternehmen sie nicht so lange beschäftigen wollen“, stellt Gerstorfer klar.

Abschließend fordert die PVÖ-Präsidentin: „Wer länger arbeiten soll, muss auch länger arbeiten können. Nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sich rechtfertigen, warum sie nicht länger arbeiten – die Unternehmen müssen erklären, warum sie Ältere nicht länger beschäftigen!“ (Schluss)