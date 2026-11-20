Brüssel (OTS) -

“Eine enge Partnerschaft und Zusammenarbeit mit Großbritannien ist für die EU und Europa unbedingt notwendig – in der Wirtschaft und vor allem auch im Sicherheitsbereich. Es ist ein gutes Zeichen, dass es fast sieben Jahre nach dem Brexit erneut eine schrittweise Wiederannäherung in den Beziehungen gibt. In die richtige Richtung gehen der Wegfall der Hürden in den Bereichen Landwirtschaft und Lebensmittel und besonders die Wiederaufnahme Großbritanniens in das Erasmus+ Programm zum Austausch junger Menschen für Studium, Ausbildung und Arbeitserfahrung”, sagt Reinhold Lopatka, ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament, anlässlich des heutigen EU-Großbritannien-Gipfels in Brüssel.

“Wie erwartet hat der Brexit Nachteile für beide Seiten gebracht. Gerade angesichts der schwierigen geopolitischen Entwicklungen und transatlantischen Beziehungen muss die EU noch mehr ein starkes weltweites Netzwerk an zuverlässigen Partnern knüpfen, um seine Interessen auf der Weltbühne erfolgreich vertreten zu können. Dazu gehören demokratische Staaten weltweit wie Kanada, Australien, Japan und Südkorea genauso wie eine enge Partnerschaft mit Großbritannien und eine stabile und zukunftsfähige Partnerschaft mit der Schweiz. Das Europaparlament wird nächste Woche ein neues gemeinsames Vertragspaket EU-Schweiz ratifizieren, das für beide Seiten Vorteile bringt”, sagt Lopatka, der auch Chefverhandler der Europäischen Volkspartei im Europaparlament für die Beziehungen zur Schweiz ist.

“Schließlich ist auch die Erweiterung ein starker Hebel dafür, um das Gewicht der EU auf internationaler Ebene zu erhöhen. Hier kann ein möglicher baldiger Beitritt Montenegros neuen Schwung in die Einbindung der Westbalkanländer bringen”, schließt Lopatka, Chefverhandler der Europäischen Volkspartei im Europaparlament für Montenegro. (Schluss)