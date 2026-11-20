Wien (OTS) -

Österreichs Startup-Szene präsentierte sich bei der Slush 2026 am 18. und 19. November in Helsinki einem internationalen Fachpublikum. Bei einer der weltweit wichtigsten Konferenzen für Startups, Investor:innen und Technologieunternehmen war die heimische Innovationsszene mit rund 300 Teilnehmer:innen vertreten. Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ bot mit dem Österreich-Stand eine zentrale Plattform, um österreichische Innovationen sichtbar zu machen, internationale Kontakte zu knüpfen und neue Geschäftsmöglichkeiten auszuloten. Zu den Höhepunkten zählte der Besuch von EU-Kommissarin Ekaterina Zaharieva am Österreich-Stand.

„Unsere Startups haben in Helsinki eindrucksvoll gezeigt, wie viel Innovationskraft und unternehmerisches Potenzial in Österreich steckt. Gerade für junge Technologieunternehmen ist der Zugang zu internationalen Märkten, Investoren und Partnern entscheidend. Mit unserem weltweiten Netzwerk und Auftritten bei internationalen Leitveranstaltungen wie der Slush unterstützen wir sie dabei, aus innovativen Ideen internationale Erfolgsgeschichten zu machen“, betonte WKÖ-Vizepräsident Bernd Hinteregger.

Heimische Startups präsentierten sich internationalen Investoren

Mehr als 12.000 Teilnehmer:innen, darunter rund 5.800 Startups und 3.300 Investor:innen aus aller Welt, machten die Slush erneut zu einem zentralen Treffpunkt der internationalen Tech-Szene. Am Österreich-Stand präsentierten heimische Startups ihre Geschäftsideen in Pitching-Sessions vor internationalen Investor:innen, potenziellen Partnern und Branchenexpert:innen. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den Chancen neuer Technologien für den Tourismus. Beim gemeinsam mit Schweizer Partnern organisierten Networking-Abend „ACH-SO!“ tauschten sich zudem rund 250 Gründer:innen, Investor:innen und Innovationsverantwortliche aus beiden Ländern aus.

„Für österreichische Unternehmen eröffnen sich in Finnland vielfältige Chancen: Die nordische Tech-Szene ist international ausgerichtet, innovationsfreudig und sucht gezielt nach Partnern in Forschung, Digitalisierung und nachhaltiger Technologie“, erklärte Mikolaj Norek, Innovation Director Nordics der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA.

Österreichs Startup-Szene wird immer internationaler

Auch die Zahlen des Austrian Startup Monitor 2025 unterstreichen die zunehmende internationale Ausrichtung heimischer Startups: Der Anteil der im Ausland erwirtschafteten Umsätze stieg auf 42 Prozent. 82 Prozent planten oder bereiteten eine Expansion in weitere internationale Märkte vor.

Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA unterstützt heimische Startups bei ihrer Internationalisierung mit Marktexpertise, internationalen Netzwerken und gezielten Programmen wie dem Born Global Launchpad. Der Österreich-Auftritt bei der Slush erfolgte im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus und der Wirtschaftskammer Österreich. (PWK628/ST)

Bildmaterial vom Österreich-Auftritt bei der Slush 2026 steht unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: https://www.flickr.com/photos/aussenwirtschaftaustria/albums/72177720336815541/