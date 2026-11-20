Wien (OTS) -

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) richtet seinen Werbepreis ADGAR für 2027 neu aus. Die bisherigen Einreichkategorien werden zu zwei Kategorien gebündelt, mit der Cross-Media-Kampagne kommt eine neue hinzu. Verliehen wird der ADGAR im Frühjahr 2027 erstmals im Rahmen der ADGAR Celebration Night – einem Abend in geladenem Kreis im Wiener Palais Wertheim.

Seit 1983 zeichnet der VÖZ mit dem ADGAR die besten Werbesujets in österreichischen Zeitungen und Magazinen aus. Mit der Neuaufstellung trägt der Preis einer Entwicklung Rechnung, die die Verlagshäuser seit Jahren prägt: Ihre Medien erreichen das Publikum heute nicht nur gedruckt, sondern auch online, über Social Media, Podcasts, Video und Events.

Klarere Struktur: drei Einreichkategorien

Ab 2027 sind Einreichungen für den ADGAR in folgenden drei Kategorien möglich:

Handel, Konsum- & Luxusgüter – umfasst künftig auch den Bereich Auto & Motor

– umfasst künftig auch den Bereich Auto & Motor Dienstleistungen – umfasst künftig auch Karitatives & Soziales

– umfasst künftig auch Karitatives & Soziales Cross-Media-Kampagne – neu

Neu: Cross-Media-Kampagne

Die neue Kategorie zeichnet Kampagnen aus, die mindestens zwei Kanäle oder Formate von Medien verlegerischer Herkunft nutzen – etwa Print, Online, Social Media, Podcast, Radio, Video oder Events. Sie folgt auf den bisherigen Sonderpreis für den kreativen Einsatz von Online-Werbung und bildet ab, wie Werbekunden die Angebote der Verlage heute kombinieren.

Einreichungen in allen drei Kategorien sind ab sofort bis 8. Jänner 2027 unter www.adgar.at möglich.

Printwerber des Jahres

Unverändert bleibt die Auszeichnung „Printwerber des Jahres“. Mit ihr ehrt das Board Werbemarkt des VÖZ ein Unternehmen, das konsequent und in hohem Maß auf Werbung in Zeitungen und Magazinen setzt. Zuletzt wurde Interspar Österreich ausgezeichnet.

„Der ADGAR steht seit über vier Jahrzehnten für gute Werbung in Zeitungen und Magazinen. Mit der neuen Struktur zeigen wir, wie vielfältig Verlagsmedien heute sind, und konzentrieren den Preis auf das Wesentliche: Ideen, die in glaubwürdigen Medienumfeldern wirken“, so Helmut Schoba, Geschäftsführer VGN Medien Holding und Vorsitzender des Boards Werbemarkt im VÖZ.

ADGAR Celebration Night im Palais Wertheim

Nach 17 Jahren im Wiener Konzerthaus übersiedelt die Verleihung ins Palais Wertheim. An die Stelle der Gala tritt die ADGAR Celebration Night, ein Abend in einem exklusiven Rahmen: Der VÖZ lädt die Ausgezeichneten sowie ausgewählte Persönlichkeiten aus Werbewirtschaft, Agenturen und Medien persönlich ein. Auf die Verleihung in vier Kategorien folgt ein Abend, der den Gewinnerinnen und Gewinnern und dem Gespräch unter Entscheidungsträgern der Branche gehört.