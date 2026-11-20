Wien (OTS) -

Das aktuelle FMK-Mobilfunkbarometer zeigt, dass fast zwei Drittel (63 %) aller in Österreich lebenden Menschen Künstliche Intelligenz nutzen und sich damit befassen, vorwiegend mit Large Language Modellen. Etwa acht von zehn (77 %) nutzen dazu das Smartphone.

Für das Forum Mobilkommunikation war das Anlass genug, sich in der neuesten Serie der „5Gespräche“ mit dem Thema Künstliche Intelligenz und Mobilfunk auseinanderzusetzen.

In den ersten vier Gesprächen ging es um Grundsätzliches zur KI: Was KI ist und was sie kann, wie man in Zukunft damit regulatorisch umgehen muss, was KI dem Staat, der Verwaltung und damit dem Bürger bringt und wie KI in der Wirtschaft eingesetzt wird.

Das Abschlussgespräch der Reihe „5Gespräche“ zum Thema „KI und Mobilfunk“ führte das Forum Mobilkommunikation mit seinem Präsidenten, Volker Libovsky.

Libovsky erklärt, welchen Einfluss KI schon heute auf die bestehenden Netze hat und dass schon die nächste Mobilfunkgeneration, 6G, ein Netz sein wird, das von Grund auf mit KI gedacht und für KI konzipiert wurde.

KI steckt schon heute in den Mobilfunknetzen

Volker Libovsky, CTIO von Magenta und diesjähriger Präsident des Forum Mobilkommunikation, betont, dass sich trotz eines Anstiegs des Datenverkehrs um 1.500 Prozent innerhalb der letzten zehn Jahre die Netzqualität weiter verbessert hat.

KI werde, so Libovsky, schon heute operativ genutzt, um etwa den Energieverbrauch zu optimieren, Störungen frühzeitig zu erkennen und automatisierte Reparaturen zu unterstützen.

Zudem ermögliche sie die kurzfristige Anpassung von Netzkapazitäten bei Großveranstaltungen sowie auch Anpassungen bei Ausfällen einzelner Mobilfunkstationen. Die letzte Entscheidung, was wie gemacht wird, bleibt dabei aber immer beim Menschen.

Damit KI-Anwendungen gut funktionieren, braucht es neben kurzen Latenzzeiten auch hohe Uploadgeschwindigkeiten sowie optimale Anbindungen an die Rechenzentren der KI-Anbieter. Dies sei durch Anpassungen schon heute mit den 5G-Netzen realisiert.

6G ist die erste Mobilfunkgeneration, die von Grund auf mit KI gedacht und für KI designt wurde

Libovsky erwartet mit 6G einen Technologiesprung gegenüber 4G und 5G: Denn erstmals wird KI von Beginn an im Netzdesign berücksichtigt und das Netz gezielt auf KI-Anwendungen ausgelegt.

Noch viel höhere Datengeschwindigkeiten und Latenzen im einstelligen Millisekundenbereich werden dadurch möglich. Darüber hinaus werden weitere Services mit der neuen Mobilfunkgeneration verfügbar sein. So könnten über spezielle Sensorik Bewegungen und Objekte auf Straßen oder im freien Gelände erfasst werden, was vor allem zu mehr Sicherheit im Verkehr führen wird.

Das Gespräch ist unter https://youtu.be/79CJ9YW1me0 abrufbar.

Erste Folge der „5Gespräche“ mit Elka Xharo

Den Auftakt zur neuesten Gesprächsreihe der „5Gespräche“ machte die Wissenschaftskommunikatorin, Wissenschaftsautorin und Informatikerin Elka Xharo.

Sie erklärte grundlegend, was KI tatsächlich ist, kann und nicht kann: https://youtu.be/DTnoBgrOlag

Zweite Folge mit Klaus Steinmaurer

Im zweiten Gespräch aus der Reihe „5Gespräche“ sprach das FMK mit Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR, Fachbereiche Telekom und Post über Chancen und Risiken der KI in Bezug auf Netzsicherheit und Datenschutz: https://youtu.be/aMREK-QUgOs

Dritte Folge mit Alexander Pröll

Im dritten Gespräch mit Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung, ging es um KI als Unterstützung für die Verwaltung und welchen Nutzen Bürger:Innen daraus ziehen: https://youtu.be/5qRZD8jKWGk

Vierte Folge mit Marion Mitsch

Im vierten Gespräch mit Marion Mitsch, Geschäftsführerin FEEI – Fachverband Elektro- und Elektronikindustrie, sprachen wir über Edge AI-Anwendungen in Unternehmen und warum KI qualifiziertere Arbeitsplätze schaffen wird: https://youtu.be/X01s9IWBuDM