Wien (OTS) -

Rund 42.700 Kinder und Jugendliche in Österreich übernehmen Pflege- und Betreuungsaufgaben für kranke, behinderte oder pflegebedürftige Angehörige. Anlässlich des 6. Nationalen Aktionstags für pflegende Kinder und Jugendliche (Young Carers), der heute gleichzeitig mit dem Weltkinderrechtstag stattfindet, fordert der ÖGB mehr professionelle Pflege, verlässliche Entlastung für Familien und konkrete Unterstützung in Schulen. „Kinder dürfen nicht zur stillen Reserve eines überlasteten Pflegesystems werden“, sagt Martina Lackner, Expertin für Pflegepolitik im ÖGB.

Verantwortung, die kein Kind tragen sollte

Pflegende Kinder und Jugendliche – sogenannte Young Carers – kochen, putzen, betreuen Geschwister oder helfen bei der Körperpflege. Sie handeln aus Liebe und Loyalität, doch diese Verantwortung kann Schule, Freizeit, Freundschaften und die psychische Gesundheit massiv beeinträchtigen.

„Ein Kind soll sich Gedanken über Hausaufgaben, Freunde und seine Zukunft machen dürfen – nicht darüber, ob ein Elternteil heute versorgt ist“, sagt Lackner. „Pflegende Kinder und Jugendliche leisten oft unglaublich viel.

Unsichtbar bleiben ist gefährlich

Viele Young Carers werden nicht erkannt. Sie sprechen aus Scham oder Angst vor Konsequenzen nicht über ihre Situation. Dadurch bleiben sie oft auch für Lehrkräfte, Ärzt:innen und Sozialarbeiter:innen unsichtbar.

„Diese Kinder und Jugendliche funktionieren oft so gut, dass niemand hinschaut“, warnt Lackner. „Genau deshalb brauchen sie verlässliche Ansprechpersonen, die ihre Situation erkennen, ohne sie bloßzustellen.“ Fehlzeiten, Konzentrationsprobleme, Erschöpfung und psychische Belastungen können die Folge sein. Manche verlieren den Anschluss in der Schule oder verzichten auf Ausbildungsmöglichkeiten, weil die Familie sie zu Hause braucht.

Die Pflege-Lücke wird von Kindern gefüllt

Wenn mobile Pflege, Tagesangebote oder Kurzzeitpflege fehlen, entsteht eine Lücke – und diese wird allzu oft von den Jüngsten gefüllt. „Das Pflegesystem darf sich nicht darauf verlassen, dass Kinder die Lücken schließen“, betont Lackner. „Kinder sind keine kostenlose Pflegekapazität.

In Österreich sind laut Sozialministerium rund 42.700 Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren in die familiäre Pflege involviert. Die Dunkelziffer dürfte höher sein, weil viele Betroffene unerkannt bleiben.

Der ÖGB fordert:

Mehr professionelle Pflege und Entlastung: Ausbau von mobiler Pflege, Tagesbetreuung, Kurzzeitpflege und finanziell abgesicherten Entlastungsleistungen für Familien.

Young Carers sichtbar machen: Sensibilisierung, Schulungen und verbindliche Anlaufstellen für Lehrkräfte, Pflegekräfte, Ärzt:innen und Sozialarbeiter:innen.

Bildung und Zukunft sichern: Flexible Regeln bei Fehlzeiten, Unterstützung beim Nachholen von Lerninhalten und niederschwellige psychologische Begleitung.

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