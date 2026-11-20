Wien (OTS) -

Weihnachtliche Klänge, handgefertigte Geschenke und Engagement für den guten Zweck: Am 3. und 4. Dezember 2026 findet der traditionelle Weihnachtsmarkt des Annemarie-Imhof-Komitees in den Schlumberger Kellerwelten statt. Der Reinerlös kommt den Freizeiteinrichtungen des Wiener Hilfswerks für Menschen mit und ohne Behinderungen zugute.

Wien, 20.11.2026 – Zu einem ganz besonderen Charity-Weihnachtsmarkt lädt das Annemarie-Imhof-Komitee in die Schlumberger Kellerwelten im 19. Wiener Gemeindebezirk ein. Besucher*innen erwartet eine vielfältige Auswahl an liebevoll handgefertigten Weihnachtsartikeln – von Keksen und Schmuck bis hin zu Schals, Mützen und anderen Handarbeiten. Für die musikalische Umrahmung sorgt der „Chary Ladies“-Chor unter der Leitung von Sängerin Sandra Pires mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern. Der Reinerlös des Verkaufs kommt den Freizeiteinrichtungen des Wiener Hilfswerks zugute, die Menschen mit und ohne Behinderungen vielfältige Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten und Begegnungen bieten.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt

Donnerstag, 03.12.2026, 17–22 Uhr; 19.00 Uhr: Auftritt des Chors „Chary Ladies“

Freitag, 04.12.2026, 11–20 Uhr; 17.00 Uhr: Auftritt des Chors „Chary Ladies“

Ort: Schlumberger Kellerwelten, Heiligenstädter Straße 39, 1190 Wien

Das Annemarie-Imhof-Komitee für das Wiener Hilfswerk

Das Annemarie-Imhof-Komitee hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Projekte des Wiener Hilfswerks zu unterstützen, die nicht oder nur zum Teil durch die öffentliche Hand finanziert werden. Bereits seit knapp 40 Jahren engagieren sich die Mitglieder im Rahmen von karitativen Aktivitäten und unterstützen soziale Projekte des Wiener Hilfswerks. Viele der Veranstaltungen des Komitees haben bereits Tradition, so etwa der Festabend, die Benefizquadrille und der Benefiz-Weihnachtsmarkt. Weitere Informationen: www.imhofkomitee.at

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale und neutrale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosenhilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Senior*innen, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderungen sowie Sozialmärkte (SOMA). Mit ihren Sozialökonomischen Betrieben Haus- und Heimservice und SOMA 7 leistet die Organisation auch einen wichtigen Beitrag zur Arbeitsmarktintegration. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt rund 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter*innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

