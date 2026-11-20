Wien (OTS) -

Anlässlich des heutigen Internationalen Tages der Kinderrechte am 20. November übte FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Ricarda Berger Kritik an der Familien- und Sozialpolitik der amtierenden Bundesregierung. Für die freiheitliche Abgeordnete sei der Schutz der Kleinsten und Schwächsten in der Gesellschaft zu einem reinen Lippenbekenntnis der schwarz-rot-pinken Koalition verkommen.

Der Schutz von Kindern müsse laut Berger bereits vor der Geburt beginnen. Wer ungeborenes Leben ernsthaft schützen wolle, der müsse auch für werdende Mütter da sein, erklärte die Familiensprecherin. „Gerade in schwierigen Lebenssituationen brauchen diese Frauen Menschen, die ihnen zuhören, sie beraten und ihnen konkrete Hilfe bieten, anstatt im Stich gelassen zu werden. Was wir derzeit erleben, ist ein beispielloses Versagen der Systemparteien, die Millionen ins Ausland verschleudern, aber für unsere eigenen Familien und Mütter in Not angeblich kein Geld haben“, kritisierte Berger.

Ein weiterer zentraler Punkt sei für die dreifache Mutter das absolute Recht jedes Kindes, frei von Gewalt und sexuellem Missbrauch aufzuwachsen. Wenn ein Kind den Mut fasse, sich einem Erwachsenen anzuvertrauen, müsse es sich darauf verlassen können, dass ihm zugehört werde und entschlossene Handlungen folgen. „Diese Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS schaut bei der explodierenden Gewaltkriminalität und den Gefahren für unsere Jugend einfach weg. Es ist eine Schande, wie Täter oft mit Samthandschuhen angefasst werden, während die Opfer ein Leben lang leiden. Wir brauchen endlich drakonische Strafen für Kinderschänder und Gewalttäter, statt linker Kuscheljustiz und Realitätsverweigerung“, forderte die FPÖ-Familiensprecherin.

Gleichzeitig warnte Berger eindringlich vor den psychischen Gefahren durch linke Gesellschaftsexperimente in Bildungseinrichtungen. „Kinderrechte bedeuten nicht nur den Schutz vor physischer Gewalt, sondern auch den Schutz der kindlichen Seele vor der aggressiven links-woken Regenbogenideologie. Es ist ein Skandal, dass diese Verlierer-Ampel es zulässt und durch ihre Untätigkeit sogar fördert, wenn unsere Kleinsten in Kindergärten und Schulen mit Frühsexualisierung und absurdem Genderwahn zwangsbeglückt werden. Dragqueens und Transgender-Propaganda haben vor Schulkindern absolut nichts verloren. Wir fordern ein sofortiges Ende dieser ideologischen Umerziehung auf dem Rücken unserer Kinder!“, so die freiheitliche Familiensprecherin weiter.

Abschließend stellte Berger klar, dass die Freiheitliche Partei als einzige Kraft im Parlament kompromisslos an der Seite der Familien stehe: „Kinderrechte sind nicht verhandelbar und dürfen kein billiger PR-Gag für Sonntagsreden sein. Der Schutz unserer Kinder muss in Österreich wieder oberste Priorität haben – von der harten Bestrafung von Gewalttätern bis hin zum kompromisslosen Stopp der Frühsexualisierung. Für uns Freiheitliche gilt heute wie an jedem anderen Tag: Unsere Kinder und unser Volk zuerst!“