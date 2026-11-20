Wien (OTS) -

„Wie bereits im letzten Jahr kann man eines zur Klimakonferenz in Antalya feststellen: Außer Spesen nichts gewesen“, erklärt der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider anlässlich des Endes der Klimakonferenz COP31 in Antalya.

Das einzige Ergebnis sei ein netter Ausflug von rund 100.000 Teilnehmern an die türkische Riviera. „So konnten sich wieder einmal diverse Regierungsvertreter auf diesem Jahrmarkt der Eitelkeiten präsentieren. Gleichzeitig können staatlich finanzierte Nichtregierungsorganisationen in ihren Jahresbericht schreiben, wofür sie die vielen Steuergelder verpulvern“, so Haider.

Für die Bürger der EU sei es jedoch durchaus erfreulich, wenn die COP31 ohne weitere Milliardenzusagen durch die EU zu Ende gehe. „Nachdem Von der Leyen und Co. in den letzten beiden Jahren die Spendierhosen angehabt und mit Steuergeldern nur so um sich geworfen haben, war diesmal etwas mehr Zurückhaltung angesagt. Das ist eine gute Nachricht“, stellte Haider fest. Bisher sei es der einzige Zweck der Klimakonferenzen gewesen, möglichst viel Steuergeld von Europa in andere Teile der Welt zu transferieren. „Der Klimawahn richtet auch ohne diese Milliardentransfers genug Schaden in Europa an“, so Haider.

Inzwischen stelle sich ernsthaft die Frage, wozu die Konferenzen überhaupt noch gut seien. „Aus meiner Sicht kann die Klimakonferenz ersatzlos gestrichen werden. Das würde viel Steuergelder sparen und gleichzeitig die Umwelt durch weniger (Privatjet-)Flugverkehr entlasten“, betonte Haider.