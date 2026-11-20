Wien (OTS) -

Im Spannungsfeld zwischen persönlichen Lebensträumen rund um den Kinderwunsch, den handfesten finanziellen Interessen der Fortpflanzungsmedizin-Industrie und dem gesellschaftlichen Anspruch, dem Zeitgeist zu entsprechen, haben Kinderrechte keine Priorität. „Single Mum by Choice, Samen- und Eizellenspenden oder Leihmutterschaft sind nur einige Beispiele, bei denen international gängige Praktiken aus unserer Sicht im Widerspruch zu Kinderrechten stehen“, stellt Martina Portele, Vizepräsidentin des Katholischen Familienverbandes, anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte, der am 20. November begangen wird, fest.

Diese Position zu vertreten, gilt als unbequem. Dabei sind die Artikel 7 und 8 der UN-Kinderrechtskonvention klar formuliert: Kinder haben, soweit möglich, das Recht, ihre Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden sowie auf Wahrung ihrer Identität einschließlich ihrer familiären Beziehungen.

Staatliches Samenspenderregister seit Jahren ausständig

Hier sieht der Familienverband den Staat in der Pflicht, für die Umsetzung dieser Rechte zu sorgen. „Für die Zeugung eines Kindes braucht es genetisch gesehen immer eine Samen- und eine Eizelle. Und ein Kind muss die Möglichkeit haben, die Identität seiner leiblichen Eltern herauszufinden“, stellt Portele fest. „Wir warten in Österreich immer noch auf ein staatliches Samenspenderregister, in dem Kinder einsehen können, wer ihr leiblicher Vater ist.“ Seit über zehn Jahren fordert der Katholische Familienverband die Einrichtung eines solchen Registers. „Gesundheitsministerium und Justizministerium haben bereits 2016 die Einführung eines solchen Registers befürwortet, und passiert ist seither nichts“, kritisiert Portele und verweist auf andere Länder wie Deutschland, die bereits über ein solches Register verfügen. Laut Fortpflanzungsmedizingesetz darf der Samen eines Spenders für medizinisch unterstützte Fortpflanzungen in höchstens drei Ehen, eingetragenen Partnerschaften oder Lebensgemeinschaften verwendet werden. Die Spenderdaten werden in den jeweiligen Krankenanstalten gespeichert. Ein zentrales staatliches Register, das einen übergreifenden Überblick ermöglicht, fehlt bislang.

Leihmutterschaft: Wo bleiben die Rechte des Kindes?

Bei der Leihmutterschaft wird bereits im Vorfeld vereinbart, dass das Kind nach der Geburt von der Frau getrennt wird, die es neun Monate ausgetragen hat. Dennoch gibt es immer wieder Vorstöße, Leihmutterschaft auch in Österreich zuzulassen. „Wir wissen, wie wichtig die Nähe zwischen Mutter und Neugeborenem ist. Und trotzdem wird bei Leihmutterschaft die Trennung von der austragenden Mutter von vornherein eingeplant. Wo bleiben dabei die Rechte und Bedürfnisse des Kindes?“, fragt Portele.

Für den Katholischen Familienverband steht deshalb fest, dass dem Geschäft mit Leihmutterschaft klare Grenzen gesetzt werden müssen. Das österreichische Verbot muss unbedingt beibehalten werden, die aktuelle Regierung plant sogar eine Verschärfung.

„Wir wollen medizinische Kinderwunschbehandlungen nicht per se infrage stellen. Aber wir möchten, dass bei Entscheidungen, die die Fortpflanzungsmedizin betreffen, die Kinderrechte miteinbezogen und vor möglichen kommerziellen Interessen gestellt werden“, betont die Vizepräsidentin und bringt es nochmal auf den Punkt: „Erwachsene haben Kinderwünsche, Kinder haben Rechte. Und diese dürfen nicht kollidieren.“