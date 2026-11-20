Wien (OTS) -

Bessere Warenverfügbarkeit, resiliente Lebensmittelversorgungskette, mehr Zeit für persönliche Beratung, autonome Shopping-Agenten: Künstliche Intelligenz bietet dem heimischen Handel enorme Chancen. Der Handelsverband begrüßt daher die gestern von Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll vorgestellte KI-Agenda Österreichs – KIPPPUNKT ausdrücklich.

Mit drei Zielen und 15 Handlungsfeldern bildet sie die Grundlage für eine nationale KI-Strategie, die im ersten Halbjahr 2027 vorliegen soll. Der Handelsverband setzt darauf, dass die Chancenfelder der Wirtschaft, des Handels und insbesondere kleiner und mittlerer Betriebe (KMU) in der weiteren Ausgestaltung einfließen werden.

Rainer Will: „Wien zur KI-Hauptstadt Europas machen“

„Österreich braucht den Mut, KI groß zu denken, und die Konsequenz, sie auch für KMUs nutzbar zu machen. Die neue KI-Agenda von Staatssekretär Pröll legt dafür den Grundstein. Der partizipative Zugang alle Perspektiven aus Bevölkerung und Wirtschaft einzubeziehen, ist sinnvoll“, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. „Wir unterstützen den Plan der Bundesregierung, ein internationales KI-Zentrum unter dem Dach der Vereinten Nationen in der Bundeshauptstadt anzusiedeln. Wir wollen Wien zur KI-Hauptstadt Europas machen. KI muss das Werkzeug des Menschen bleiben. Der Physical AI-Fokus der Strategie ist eine Chance für den Handel.“

Neben den großen gesellschaftlichen Fragen sind in kaum einer Branche die Anwendungsmöglichkeiten der KI so breit wie im Handel: Welche Produkte werden morgen gebraucht? Wie lassen sich Lagerbestände besser steuern? Welche Routinetätigkeiten können automatisiert werden? KI kann helfen, die Nachfrage präziser einzuschätzen, Lieferketten effizienter zu organisieren und Beschäftigte bei administrativen Aufgaben zu entlasten. Davon profitieren Unternehmen ebenso wie Konsumentinnen und Konsumenten.

Gleichzeitig verändert KI den Zugang zur Kundschaft: Wenn digitale Assistenten Produkte suchen, vergleichen und Kaufentscheidungen vorbereiten, müssen heimische Händler auch dort sichtbar sein. Für den Handelsverband gehört deshalb neben der betrieblichen Anwendung auch die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Anbieter in einer zunehmend von KI geprägten Einkaufswelt ins Zentrum der Strategie.

AI Literacy: Einfacher, kostengünstiger Einstieg für Bevölkerung und KMU wichtig

Die in der Agenda vorgesehenen Ansätze für regionale KI-Anlaufstellen, einen leichteren Zugang zu Expertise und eine breite Qualifizierungsoffensive sind aus Handelssicht besonders relevant. Nun braucht es daraus konkrete, leicht zugängliche und v.a. kostengünstige Angebote.

„AI Literacy ist für die Bevölkerung, aber auch für die Wirtschaft der Grundstein, um erfolgreiche Geschäftsmodelle aufbauen zu können. Für Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung ist KI ein Gamechanger. Dafür brauchen sie aber leistbare Werkzeuge, klare Spielregeln und Weiterbildungsmöglichkeiten, die im Arbeitsalltag funktionieren. Jede Stunde, die KI bei Routineaufgaben einspart, kann eine Stunde mehr für persönliche Beratung sein. Daher ist der Physical AI-Fokus der KIpppunkt-Strategie eine Chance für den Handel“, so Handelssprecher Rainer Will.

Bürokratieabbau muss in den Betrieben spürbar werden

Positiv bewertet der Handelsverband auch das Ziel der Agenda, die öffentliche Verwaltung mithilfe von KI leistungsfähiger zu machen. Entscheidend sind aus Sicht der Branche kürzere Verfahren, weniger Mehrfachmeldungen und einfachere Behördenwege. Eine erfolgreiche KI-Strategie könnte den Betrieben sowohl neue Möglichkeiten eröffnen als auch bestehende Belastungen nehmen. Der Handelsverband unterstützt die Umsetzungsschritte und sieht die Chance auf messbare Ergebnisse in der weiteren Ausrollung.

Heute ab 18:30 Uhr vorbeikommen: Großer KI Talk bei Thalia mit Alexander Pröll, Andrea Heumann und Rainer Will

Wie KI unser Denken, Arbeiten und unsere Einkaufen verändert, steht auch beim heutigen Thalia KI Talk um 18:30 Uhr im Fokus. Im Thalia Flagship-Store in der Mariahilfer Straße 99 eröffnet Alexander Pröll den Abend mit einer Keynote. Anschließend stellt Rainer Will sein Buch „Denk für mich“ vor und spricht mit Thalia-Geschäftsführerin und Handelsverband-Vizepräsidentin Andrea Heumann darüber, welche Aufgaben wir an KI abgeben können und wo menschliche Urteilskraft unverzichtbar bleibt. Das Publikum ist mit Fragen, Abstimmungen und einem Live-Test eingebunden.

Der Eintritt ist frei, es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Plätze sind begrenzt. Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.