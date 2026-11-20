Wien (OTS) -

Die Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO) begrüßt die von Staatssekretär Alexander Pröll vorgelegte KI-Agenda „KIPPPUNKT“ als richtige Weichenstellung. Das geplante Staatsziel „Technologischer Fortschritt muss dem Menschen dienen“ und das Bekenntnis, dass in sensiblen Bereichen wie Gesundheit und Justiz am Ende ein Mensch Verantwortung trägt, entsprechen dem Selbstverständnis der Freien Berufe. Für sie ist KI keine Bedrohung, sondern ein Auftrag zur Weiterentwicklung. „Die KI zeigt eindrucksvoll: Es reicht nicht, das Bestehende zu verteidigen. Wir müssen es so weiterentwickeln, dass es auch in Zukunft Bestand hat. Genau das tun die Freien Berufe – mit Wissen, Erfahrung und unternehmerischer Dynamik“, betont die Präsidentin der Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO) und Österreichischen Apothekerkammer, Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr.

Potenzial der Freien Berufe: Praxislabor für vertrauenswürdige KI

Die Freien Berufe tragen persönliches wirtschaftliches Risiko, sind in ganz Österreich nah bei den Menschen und erleben täglich, wo KI echten Nutzen stiftet und wo sie an Grenzen stößt. Aus dieser Praxis entstehen Qualitätsstandards, Leitlinien und Fortbildungen, ohne die vertrauenswürdige KI nicht möglich ist. „Staatssekretär Pröll fragt, wo Österreich mutiger sein soll. Unsere Antwort: Nutzen Sie die Freien Berufe als Praxislabor für vertrauenswürdige KI. Wir bringen Erfahrung in Verantwortung, Datenschutz und Qualitätssicherung mit – und den unternehmerischen Willen, Neues umzusetzen“, so Mursch-Edlmayr.

KI braucht fachliche Kontrolle

KI kann Informationen aufbereiten, Routineaufgaben erleichtern und Analysen beschleunigen. Ob ein Ergebnis stimmt und im Einzelfall passt, beurteilen aber Fachleute – nicht der Algorithmus. Patient:innen, Mandant:innen und Kund:innen brauchen nicht die schnellste, sondern die richtige Antwort. „KI liefert Antworten in Sekunden. Ob sie stimmen, entscheidet der Mensch mit Fachwissen. Wir setzen KI ein, um mehr Zeit für das zu gewinnen, was keine Maschine kann: persönlich zuhören, fachlich abwägen, menschlich Verantwortung übernehmen“, unterstreicht Mursch-Edlmayr.

Unser Anspruch, was die KI-Strategie garantieren muss:

Menschliche Letztentscheidung gesetzlich absichern – nur mit „Human in command": Prüfung, Freigabe und Verantwortung für KI-gestützte Ergebnisse bleiben beim Menschen. Das angekündigte Staatsziel ist ein starkes Signal – es muss mit konkreten Regeln für Gesundheit, Recht und Sicherheit unterlegt werden. Qualifikation, persönliche Leistungserbringung und Berufsethik dürfen durch KI nicht verwässert werden. Berufsgeheimnis und Datensouveränität schützen: Das Berufsgeheimnis ist nicht verhandelbar. Es braucht klare Datenschutzverantwortlichkeiten und berufsspezifische Vorgaben für den KI-Einsatz. Europäische Rechenkapazität und regionale Rechenzentren, wie sie die Agenda vorsieht, sind der richtige Weg – sie müssen auch für sensible Berufsdaten sichere, praxistaugliche Lösungen bieten, ohne neue Abhängigkeiten von außereuropäischen Konzernen. KI-Anbieter in die Haftung nehmen: Die Verantwortung der Freien Berufe entbindet Anbieter und Entwickler nicht von ihrer Haftung. Wer KI-Systeme in Verkehr bringt, muss für deren Sicherheit und Zuverlässigkeit einstehen. Für Fehler und Schäden braucht es klare Haftungsregeln. Freie Berufe verbindlich einbinden: Die Online-Konsultation ist ein guter Anfang, ersetzt aber keine dauerhafte Beteiligung der beruflichen Praxis. Die BUKO fordert einen fixen Platz in KI-Regulierung, Expertenforen, Normung und Ethikgremien – auf Augenhöhe mit den Sozialpartnern. KI-Kompetenz stärken: KI verlangt neue Ausbildungsinhalte und lebenslanges Lernen. Die Kammern stehen bereit, diese Fortbildung zu leisten; nationale und EU-Mittel sollen den Kompetenzaufbau fördern. Freiberufliche Betriebe sind meist kleine und mittlere Unternehmen oder EPU – sie brauchen verhältnismäßige Regeln, praktische Unterstützung und Zugang zu Finanzierung. Den Wert freiberuflicher Leistung sichern: Je mehr die KI Arbeitsabläufe beschleunigt, desto wertvoller werden unabhängiges Urteil, persönliche Beratung und Verantwortung. Eine digitale Gesellschaft mit menschlichem Gesicht braucht genau diese Kompetenz.

Freie Berufe als Motor für Österreichs KI-Aufbruch

„Wir Freien Berufe verbinden theoretisches Wissen, praktische Erfahrung und unternehmerische Dynamik – und wir sind bereit, damit Österreichs KI-Zukunft entscheidend zu prägen. Wenn Politik und Freie Berufe jetzt an einem Strang ziehen, kann Österreich zum europäischen Vorbild für menschliche, vertrauenswürdige KI werden. Unser Angebot an die Bundesregierung steht: Binden Sie uns verbindlich ein – auf Augenhöhe mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern. Gemeinsam machen wir aus dem Kipppunkt einen Aufbruch“, so BUKO-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr abschließend.