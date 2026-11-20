Wien (OTS) -

Bunte Kreidebotschaften gegen Gewalt: Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte am 20. November haben der SPÖ-Parlamentsklub und die Kinderfreunde mit einer Aktion vor dem Parlament ein Zeichen für eine gewaltfreie Kindheit gesetzt. Kinder malten ihre Wünsche und Botschaften für ein Leben ohne Gewalt auf den Vorplatz des Hohen Hauses, unterstützt von SPÖ-Mandatarinnen und -Mandataren. „Jedes Kind hat das Recht, ohne Angst und Gewalt aufzuwachsen. Dieses Recht müssen wir schützen – jeden Tag und ohne Wenn und Aber“, betonen die SPÖ-Kinderrechtesprecher:innen Christian Oxonitsch (Nationalrat) und Daniela Gruber-Pruner (Bundesrat). ****

Mit Blick auf Aussagen, die Gewalt gegen Kinder als harmlose Erziehungsmethode von früher darstellen, stellt Oxonitsch klar: „Es ist das absolut falsche Signal, wenn Politiker im Bierzelt von der guten alten Zeit schwärmen und Gewalt gegen Kinder verharmlosen. Gewalt hat in der Erziehung nichts verloren!“

Gruber-Pruner verweist auf eine aktuelle Studie der Kinderschutzorganisation möwe, die zeigt, dass es beim Bewusstsein für gewaltfreie Erziehung weiterhin Aufholbedarf gibt: „Wenn nur rund zwei Drittel gewaltfreie Erziehung uneingeschränkt als optimal ansehen, muss uns das zu denken geben. Gewalt ist nicht nur körperlich. Auch psychische Gewalt hinterlässt Spuren und wird häufig noch immer nicht als solche erkannt. Kinderrechte müssen im Alltag spürbar sein. Das bedeutet, Kinder vor Gewalt zu schützen, Kinderarmut konsequent zu bekämpfen und allen Kindern unabhängig von ihrer Herkunft die gleichen Chancen zu ermöglichen.“

Die Bilder der Veranstaltung können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.flickr.com/photos/sozialdemokratie/albums/72177720336995588

(Schluss) eg/lw