Wien (OTS) -

Junge Talente bringen frische Ideen in die Logistik: Beim Young Logistics Award 2026 des Zentralverbands Spedition & Logistik (ZV) wurden drei Projekte ausgezeichnet, die aktuelle Herausforderungen der Branche mit digitalen und praxisnahen Lösungen aufgreifen. Insgesamt gingen sieben Arbeiten ein. Die drei prämierten Projekte erhielten Preisgelder von 3.000, 2.000 und 1.000 Euro.

Die Preise wurden am Donnerstagabend, dem 19. November 2026, im Rahmen des traditionellen Abendempfangs des Zentralverbands von Präsident Alexander Friesz und dem Präsidium überreicht.

Der mit 3.000 Euro dotierte erste Preis ging an Lukas Klemencek von cargo-partner für „Cargo Parking – Your Space“. Eine digitale Plattform soll freie und geeignete Lkw-Abstellflächen entlang der Route auffindbar machen. Dazu führt sie Informationen aus Infrastruktur, Karten und Nutzermeldungen zusammen und schlägt mithilfe Künstlicher Intelligenz passende Parkmöglichkeiten vor. Neben Rastplätzen könnten auch legal nutzbare Flächen bei Autobahnabfahrten und in Industriegebieten einbezogen werden. Das Konzept soll Parkplatzsuchverkehr verringern und die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten erleichtern.

Der zweite Preis in Höhe von 2.000 Euro ging an Maximilian Stalzer von Kühne+Nagel für „Copilot LogiAI“, einen KI-gestützten Lernbegleiter für Lehrlinge. Er erklärt Fachbegriffe und Transportprozesse mit praxisnahen Beispielen und soll auch unternehmensinterne Ausbildungsunterlagen einbeziehen. So könnten Lehrlinge Wissenslücken gezielt schließen und Ausbilderinnen und Ausbilder im Arbeitsalltag entlastet werden.

Mit 1.000 Euro wurde der dritte Platz ausgezeichnet: Chiara Schabl, Sophie Kornberger und Zoey Necas von Gebrüder Weiss überzeugten mit „CSZ Connect“. Die geschlossene, KI-gestützte Frachtbörse soll freie Restkapazitäten auf bereits geplanten Lkw-Hauptläufen mit passenden Sendungen anderer Speditionen zusammenführen. Eine bessere Auslastung könnte zusätzliche Fahrten vermeiden und Kosten sowie CO₂-Emissionen senken.

„Die Arbeiten zeigen, dass wir herausragende Talente in unserer Branche haben. Die jungen Menschen erkennen konkrete Probleme und entwickeln Lösungen, die wirtschaftliche Effizienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenbringen“, sagt ZV-Präsident Alexander Friesz. „Nachwuchsförderung ist entscheidend, damit junge Menschen Verantwortung übernehmen und die Zukunft der Logistik aktiv mitgestalten können.“

Der Wettbewerb wurde 2011 als „Jungspediteur des Jahres“ gestartet und wird seit 2025 unter dem Namen Young Logistics Award geführt. Seit 15 Jahren würdigt der ZV damit engagierte Nachwuchskräfte und gibt ihnen eine Bühne für innovative Ideen aus der Praxis