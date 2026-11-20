Wien. (OTS) -

Gestern fand die zweite Verhandlungsrunde zu den Kollektivvertrags- und Gehaltsverhandlungen für rund 6.000 Beschäftigte in der Telekom Austria AG statt. Von Seiten der Arbeitgeber gab es kein Angebot. Die nächste Verhandlung findet am 30.11.2026 statt.

Unsere Forderung liegt weiterhin unverändert auf dem Tisch: Wir verlangen eine nachhaltige, rollierende Inflationsabdeckung (aktuell bei 3,26 Prozent) und werden die Belegschaft in Betriebsversammlungen informieren.