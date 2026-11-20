Wien, 20.11.2026 (OTS) -

Künstliche Intelligenz ist im Handel angekommen und kommt bereits in vielen Bereichen erfolgreich zum Einsatz. Wie vielfältig die Anwendungen sind, zeigen die diesjährigen Austrian Retail Innovation Awards: IKEA Austria, Meisterdrucke, MPREIS und More & More sind die vier Sieger der renommierten Auszeichnung, die am 19. November im Rahmen des Retail Tech Day 2026 im Tech Gate Vienna verliehen wurde.

Bereits zum elften Mal zeichnete der Handelsverband gemeinsam mit seinem Kooperationspartner EY herausragende technologische Innovationen im österreichischen Handel aus. In der Kategorie „Best Digital Transformation“ fungierte erneut ACL advanced commerce labs als Partner. Eine hochkarätige Fachjury – bestehend aus Cordula Cerha (WU Wien), Awi Lifshitz (weXelerate), Isabel Lamotte (Handelsverband) und dem Jury-Vorsitzenden Florian Haas (EY) – ermittelte die Preisträger in vier Kategorien.

„KI verändert den Handel grundlegend, von der Logistik über die Kundenberatung bis zum Einkaufserlebnis. Die heurigen Siegerprojekte zeigen eindrucksvoll, dass diese Technologien nicht nur in der Praxis angekommen sind, sondern auch messbaren wirtschaftlichen Nutzen bringen. Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld sind Innovationen ein entscheidender Hebel, um Kosten zu senken, Mitarbeitende zu entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des freien, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands.

Best Omnichannel Innovation

1. Platz: IKEA Austria | GBOA und Range Accessibility

IKEA setzt Künstliche Intelligenz ein, um die Warenverfügbarkeit und Auftragsverteilung zwischen Einrichtungshäusern und Logistikzentren zu optimieren. Die Lösung verbessert Lieferprozesse, reduziert Kosten und steigert die Auftragsprofitabilität um rund 2 Prozent.

2. Platz: waterdrop & Dateio | Messbares Omnichannel-Marketing

3. Platz: Legero | Zentrales Order Management System

Best Online bzw. Mobile Solution

1. Platz: Meisterdrucke | KI-gestützte Bildersuche

Der Online-Kunsthändler ermöglicht seinen Kund:innen, Kunstwerke mithilfe von Künstlicher Intelligenz auf völlig neue Weise zu entdecken. Statt gezielt nach Künstlern oder Titeln zu suchen, können sie Bilder anhand von Beschreibungen, Stimmungen oder hochgeladenen Fotos finden. So werden auch weniger bekannte Kunstwerke leichter zugänglich.

2. Platz: Kumari & YouKnowMeBest | KI-Shopping Assistant

3. Platz: SPAR | Intelligente digitale Einkaufsliste

Best In-Store Solution

1. Platz: MPREIS & Zebra Technologies | Zebra Companion

Der Tiroler Lebensmittelhändler setzt auf einen mehrsprachigen KI-Assistenten, der Filialmitarbeitende bei Fragen zu Produkten, Arbeitsabläufen und technischen Problemen unterstützt. Die Lösung erkennt zudem Regallücken und Preisabweichungen und reduziert den internen Kommunikationsaufwand deutlich.

2. Platz: MPREIS & EMSU | Digital Retail Media am Produkt

3. Platz: Leder & Schuh | Mobile Omnichannel-App

Best Digital Transformation – powered by ACL

1. Platz: More & More | Modulare Commerce-Plattform

Das Modeunternehmen hat seine E-Commerce-Systemlandschaft umfassend modernisiert. Neue Funktionen wie KI-gestützte Größenberatung, „Shop by Look“ und virtuelle Anproben verbessern das Einkaufserlebnis, reduzieren Retouren und erleichtern die internationale Expansion.

2. Platz: prokopp | KI-Datenplattform mit Sophie KI

3. Platz: Takko Fashion | CRM- und Loyalty-Transformation

Innovation als Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit

Die ausgezeichneten Projekte zeigen die große Bandbreite technologischer Innovationen im Handel: von effizienteren Logistikprozessen und intelligenter Warensteuerung über digitale Einkaufshilfen bis zu KI-gestützten Assistenzsystemen für Beschäftigte. Auffällig ist, dass Künstliche Intelligenz bei allen vier Siegerprojekten eine zentrale Rolle spielt.

Rainer Will, Geschäftsführer Handelsverband: „Der Handel gehört zu den Branchen, in denen technologische Innovationen besonders rasch im Alltag ankommen. Unsere Preisträger zeigen, wie aus neuen Ideen konkrete Verbesserungen für Unternehmen, Beschäftigte und Kund:innen werden. Entscheidend ist nicht die Größe eines Unternehmens, sondern der Mut, neue Wege zu gehen und Technologien sinnvoll einzusetzen. Genau diese Innovationskraft wollen wir mit den Austrian Retail Innovation Awards sichtbar machen.“

Nikolaus Köchelhuber, Leiter des Sektors Retail & Consumer Products bei EY Österreich: „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es für Handelsunternehmen entscheidend, ihre Geschäftsmodelle konsequent weiterzuentwickeln. Innovationen müssen dabei einen konkreten Mehrwert schaffen: Sie sollen das Einkaufserlebnis verbessern, Prozesse effizienter gestalten und neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen. Die diesjährigen Preisträger zeigen eindrucksvoll, wie Künstliche Intelligenz und andere digitale Technologien bereits heute erfolgreich eingesetzt werden. Entscheidend ist, aus innovativen Ideen wirtschaftlich tragfähige und skalierbare Lösungen zu machen. Das unterstützen wir bei EY aus voller Überzeugung.“

Weitere Informationen sowie Pressefotos der Preisverleihung finden Sie hier: www.handelsverband.at/presse/presseaussendungen/retail-innovation-awards-2026/