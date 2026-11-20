Wien (OTS) -

Am Abend hat Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll den Startschuss zur Erarbeitung einer KI-Strategie für Österreich gegeben. Auf einer eigenen Website publizierte der ÖVP-Politiker seine Agenda im Hinblick auf die KI. Das Problem dabei: Wie eine Schnellanalyse (https://plagiatsgutachten.com/blog/software-pangram-sagt-die-neue-ki-agenda-des-bundeskanzleramts-stamme-zu-67-prozent-aus-der-ki/) des renommierten Plagiatsgutachters Priv. Doz. Mag. Dr. Stefan Weber ergeben hat, soll dieses Grundsatzpapier für die zukünftige KI-Strategie zu mehr als zwei Dritteln mittels KI erstellt worden sein. Eine entsprechende Kennzeichnung fehlt laut Weber zur Gänze – so wie auch ein Impressum oder ein Hinweis auf die Autoren. FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl: „Wenn der für KI zuständige Minister seine KI-Agenda zum überwiegenden Teil von der KI erstellen lässt und das nicht als KI-generiert kennzeichnet, dann ist das nicht nur unseriös, sondern dilettantisch.“

Durch den Vormarsch der Künstlichen Intelligenz sei es mittlerweile ein Kinderspiel, KI-generierte Inhalte zu erzeugen. „Das ist ja eines der Hauptprobleme unserer Zeit. Diese Nicht-Erkennbarkeit von Medieninhalten ist genau eine der großen Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Wenn sich der dafür zuständige Minister dabei zu einem großen Teil selbst auf die KI verlässt und das auch nicht entsprechend kennzeichnet, dann ist das so, als würde man Strategien gegen die Bekämpfung von Schwarzgeld mit Schwarzgeld bezahlen“, so Kickl.