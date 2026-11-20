Wien (OTS) -

Zum internationalen Tag der Kinderrechte erinnert bOJA, das bundesweite Netzwerk Offene Jugendarbeit an das in Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention verankerte Recht auf Freizeit, Spiel und kulturelle Teilhabe. Angesichts durchgetakteter Alltage, schwindender Freiflächen und steigender Lebenskosten gerät dieses Recht jedoch zusehends unter Druck.

„Kulturelle Teilhabe darf keine Frage des Geldbörserls sein. Junge Menschen brauchen Orte, an denen sie ohne Zeit- und Leistungsdruck eigene Ideen entwickeln, sich ausdrücken und Gemeinschaft erleben können. Wer an diesen Angeboten spart, beschneidet direkt die verbrieften Rechte junger Menschen.“ , betont Martina Steiner, Vorsitzende von bOJA.

Offene Jugendarbeit knüpft an den Interessen der Jugendlichen an und eröffnet Zugänge zu Kultureller Bildung – offline wie online. Jugendkulturen sind dabei mehr als vorübergehende Trends: Sie ermöglichen jungen Menschen, Identitäten zu erproben, Zugehörigkeit zu erleben und eigene Ausdrucksformen zu finden.

Unmittelbar nach dem Tag der Kinderrechte lädt das bundesweite Netzwerk Offene Jugendarbeit zur 20. bOJA-Fachtagung in Wien ein. Unter dem Titel „Von Oida bis Online – Jugendkulturen und die Offene Jugendarbeit“ nimmt die Tagung die Vielfalt jugendkultureller Ausdrucksformen und die Offene Jugendarbeit als Raum dafür in den Blick. Vorträge, Diskussionen, Workshops und Exkursionen geben Fachkräften Impulse für die Praxis.

Wer Kinderrechte stärken will, muss auch die Offene Jugendarbeit stärken – mit verlässlichen Ressourcen, qualifizierten Fachkräften und Freiräumen, die junge Menschen selbst mitgestalten können.

Weitere Informationen: www.boja.at