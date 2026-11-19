Wien (OTS) -

Die österreichischen Forschenden Julia Brunner, Lukas Altenburger und Matthäus Siebenhofer wurden vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) für ihre exzellenten Publikationen ausgezeichnet, die sie während eines Aufenthalts in Nordamerika erarbeiteten. Am 19. November 2026 fand in Wien die Verleihung der Wissenschaftspreise im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Austrian Marshall Plan Foundation (AMPF) und dem Wissenschaftsnetzwerk Austrian Scientists and Scholars in North America (ASciNA) statt.

„Wissenschaft lebt vom offenen Austausch, dem Streben nach Erkenntnissen und von neuen Perspektiven und vom Mut, Grenzen zu überschreiten. Österreichische Forscher:innen in Nordamerika leisten dazu einen wertvollen Beitrag und mit den ASciNA Awards würdigen wir ihre Leistungen. Die Vereinigten Staaten sind für Österreich ein wichtiger Forschungspartner. Umso mehr müssen uns Entwicklungen beschäftigen, die die Freiheit der Wissenschaft einschränken. Wissenschaft muss ohne politische Einflussnahme arbeiten können. Diese Freiheit ist entscheidend für wissenschaftlichen Fortschritt – und für unsere Demokratie, die auf Wissen, kritisches Denken und eine informierte öffentliche Debatte baut“, betont Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner.

Die ASciNA Awards werden vom BMFWF seit 2008 in zwei Kategorien an Nachwuchswissenschaftler:innen vergeben: Hauptpreis ist der Junior Principal Investigator Award dotiert mit 10.000 Euro, sowie zwei Young Scientist Awards zu je 7.500 Euro. Die Auswahl der Preisträger:innen trifft eine unabhängige Fachjury des Wissenschaftsfonds FWF.

„ASciNA engagiert sich seit mehr als 20 Jahren dafür, hochtalentierte Forschende auf ihrem Karriereweg zu fördern. Auch der Wissenschaftsfonds FWF hat den Auftrag, exzellente Nachwuchsforschende zu unterstützen. Deshalb bringen wir unsere Expertise gerne in die wissenschaftliche Begutachtung der Nachwuchs-Awards ein“, so FWF-Präsident Christof Gattringer, und weiter: „Es ist jedes Jahr beeindruckend, wie viele österreichische Forschende auf internationaler Ebene reüssieren können und ihre wissenschaftliche Qualität mit exzellenten Publikationen belegen. Ich wünsche den drei Ausgezeichneten Julia Brunner, Lukas Altenburger und Matthäus Siebenhofer weiterhin viel Erfolg in ihren wissenschaftlichen Karrieren.“

Hauptpreis: Junior Principal Investigator Award

Julia Brunner erhält den diesjährigen Hauptpreis für ihre ausgezeichnete Publikation: „Citrate clearance is a major function of aconitase 2 in the canonical TCA cycle“, die im April 2026 in der Fachzeitschrift Cell erschienen ist.

Brunner studierte Medizinische und Pharmazeutische Biotechnologie an der IMC Fachhochschule Krems sowie Biomedizin und Biotechnologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien und promovierte 2020 in Immunologie an der Medizinischen Universität Wien. Von 2020 bis 2026 forschte sie am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York im Labor von Lydia Finley, unterstützt unter anderem durch ein Long-Term Fellowship des Human Frontier Science Program und ein Marie-Josée Kravis Women in Science Fellowship. Seit August 2026 leitet sie die Forschungsgruppe „Metabolic Networks and Dependencies“ am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg.

Der Stoffwechsel versorgt Zellen mit Energie und Bausteinen für Wachstum und Teilung. Zentral ist dabei der 1937 von Hans Krebs entdeckte Citratzyklus. Julia Brunner und Kolleg:innen zeigen nun, dass er auch überschüssige, potenziell schädliche Stoffwechselprodukte abbaut. Fehlt das Enzym ACO2, das Citrat normalerweise weiterverarbeitet, und steigt der Nährstoffverbrauch, sammelt sich Citrat in den Mitochondrien an. Das löst eine Stressreaktion aus und bremst das Zellwachstum. Wurde weniger Citrat gebildet oder besser aus den Mitochondrien abtransportiert, ließen sich diese Folgen teilweise verhindern. Überraschend: Bei Mäusen ohne ACO2 waren nicht besonders energiehungrige Gewebe betroffen, sondern vor allem die Nierenkanälchen. Die Niere nimmt Citrat aus dem Blut auf. Gesunde Zellen müssen Stoffwechselprodukte demnach nicht nur herstellen, sondern auch im Gleichgewicht halten.

Young Scientist Awards:

Lukas Altenburger erhält einen Young Scientist Award für die Publikation „Lymphoid tissue chemokines limit priming duration to preserve CD8+ T cell functionality“, die im April 2026 als Erstautor-Arbeit in Science erschienen ist.

Altenburger wuchs in Seebarn bei Korneuburg und in Wien-Floridsdorf auf, studierte Pharmazie an der Universität Wien und schrieb seine Diplomarbeit an der Medizinischen Universität Wien. Er promovierte in der Gruppe von Jens Stein an den Universitäten Bern und Fribourg in der Schweiz, wo die ausgezeichnete Arbeit begann. Seit 2022 forscht er als Postdoktorand am Massachusetts General Hospital und an der Harvard Medical School in Boston in der Gruppe von Thorsten Mempel, seit 2023 zusätzlich am Broad Institute of MIT and Harvard. Seine Arbeit wurde unter anderem durch ein Max-Kade-Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ein Postdoc-Mobility-Stipendium des Schweizerischen Nationalfonds und ein Fellowship des Gene Lay Institutes gefördert.

CD8⁺ T-Zellen töten virusinfizierte Zellen und Krebszellen. Aktiviert werden sie im Lymphknoten durch dendritische Zellen. Die Chemokine CCL19 und CCL21 bringen beide Zelltypen dort zusammen. Altenburger und Kolleg:innen zeigen nun, dass dieselben Chemokine die T-Zellen auch zum richtigen Zeitpunkt wieder von den dendritischen Zellen lösen. Dauert der Kontakt zu lange, bekämpfen die T-Zellen Infektionen schlechter und reagieren schwächer, wenn der Erreger wiederkommt. Für Immuntherapien, bei denen T-Zellen außerhalb des Körpers aktiviert werden, heißt das: Nicht nur die Art, sondern auch die Dauer der Aktivierung kann entscheiden, wie gut die Zellen wirken.

Matthäus Siebenhofer erhält den zweiten Young Scientist Award für die Publikation „Reducibility, adsorption energies, surface acidity – fundamental material properties for fast oxygen exchange“, die im August 2025 im Journal of Materials Chemistry A erschienen ist und gemeinsam mit Forschenden der TU Wien, des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Nantes Université verfasst wurde.

Siebenhofer studierte an der TU Wien zunächst Physik und promovierte anschließend in Chemie; parallel absolvierte er an der Universität Wien das Lehramtsstudium für Mathematik und Physik. Mit einem Max-Kade-Stipendium forschte er eineinhalb Jahre als Postdoktorand am MIT und nahm in dieser Zeit am ASciNA-Mentoring-Programm teil. Heute forscht und habilitiert er am Institut für Chemische Technologien und Analytik der TU Wien, wo er ein FWF-Einzelprojekt leitet und kürzlich ein ESPRIT-Stipendium des FWF erhalten hat.

Matthäus Siebenhofer erforscht, wie die atomaren und elektronischen Eigenschaften von Materialien Reaktionen an ihren Oberflächen bestimmen. Das ist zentral für Festoxid-Brennstoff- und Elektrolysezellen, die etwa Wasserstoff herstellen. Ihre Leistung hängt oft davon ab, wie schnell ein Oxid an seiner Oberfläche Sauerstoff austauscht. Warum manche Oxide das um Größenordnungen schneller tun als andere, war bisher schwer vorherzusagen. Lange stand das Materialinnere im Fokus, doch schon weniger als eine Atomlage an der Oberfläche kann den Austausch drastisch verändern. Siebenhofer und Kolleg:innen führen beide Perspektiven zusammen und benennen drei Größen, die ihn gemeinsam bestimmen: die Reduzierbarkeit, die Bindungsstärke von Sauerstoff an der Oberfläche und die Austrittsarbeit. Daraus folgt ein neues Designprinzip: Wer Inneres und Oberfläche aufeinander abstimmt, kann Materialien für künftige Energietechnologien gezielter entwickeln.

„Die diesjährigen Preisträger:innen zeigen wieder einmal die Exzellenz unserer Jungwissenschafter und Jungwissenschafterinnen und wie breit und wie international vernetzt österreichische Forschung ist: Eine Arbeit aus New York verändert unser Bild vom Stoffwechsel der Zelle, eine Arbeit aus Boston zeigt, wie Immunzellen das richtige Timing lernen, und eine Arbeit aus Cambridge und Wien liefert Designregeln für die Energiematerialien von morgen. ASciNA ist stolz, diese Talente sichtbar zu machen, und dankt dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung und dem FWF für die langjährige Unterstützung der österreichischen Forschenden in Nordamerika“, sagt ASciNA-Präsidentin Alexandra Lieben.

Über ASciNA

ASciNA (Austrian Scientists and Scholars in North America), das Netzwerk österreichischer Forschender in Nordamerika, wurde 2002 in Washington, D.C. gegründet und zählt weltweit rund 1.400 Mitglieder. ASciNA unterstützt seine Mitglieder in den USA, Kanada und Mexiko und ist zugleich Brückenbauer zwischen dem österreichischen Wissenschaftssystem und dem nordamerikanischen Forschungsraum. Zu den zentralen Aktivitäten gehören neben den ASciNA Awards das ASciNA-Mentoring-Programm, die Virtual ASciNA Talks, die lokale Vernetzung in den ASciNA-Chaptern und das Sichtbarmachen der österreichischen Wissenschaftsdiaspora. Seit 2026 vergibt ASciNA gemeinsam mit der TU Wien zusätzlich den ASciNA Tech Innovation Award.