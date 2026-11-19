Wien (OTS) -

„Künstliche Intelligenz weckt Hoffnungen, aber auch Sorgen. Zwischen Faszination und Disruption öffnet sich an diesem Kipppunkt ein großes Feld an Möglichkeiten“, sagt Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. „Bei Technik und Basisinfrastruktur liegen die USA und China meilenweit vor uns. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber bei den Anwendungen liegt unser großes Potenzial. Wir in Europa und Österreich wissen, was Humanismus bedeutet. Daran müssen wir uns orientieren, wenn wir KI zum größtmöglichen Nutzen der Menschen einsetzen. Ich unterstreiche deshalb zu 100 Prozent, dass Pröll den Menschen zum Maßstab macht und bei staatlichen Entscheidungen menschliche Verantwortung einfordert.“

Für Pressl kommt der Heimat.Gemeinde dabei eine besonders wichtige Rolle zu: „Technisch, wenn es um die Daten der Menschen geht. Menschlich, wenn es um die Gemeinschaft vor Ort geht. Und informativ, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger bei den neuen Möglichkeiten der KI mitnehmen. Das geht nur mit Vertrauen. Vertrauen entsteht, wenn jemand zuhört, eine Entscheidung erklärt und erreichbar bleibt. Wer Hilfe braucht, soll auch im KI-Zeitalter einen Menschen finden, der Verantwortung übernimmt. Digital, wo es möglich ist. Persönlich, wo es gebraucht wird.“

„KI muss auch in den Gemeindeämtern Einzug halten“, sagt Pressl. Sie könne Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Routinearbeit abnehmen und damit mehr Zeit für Beratung und schwierige Anliegen schaffen. Dafür müssten die Abläufe zwischen Bund, Ländern und Gemeinden einfacher werden. Ein wichtiges gemeinsames Vorhaben haben Pröll und Pressl bereits im Oktober auf den Weg gebracht: Die Gemeindedatenplattform soll gemeinsame Anwendungen und einen sicheren Datenaustausch ermöglichen. Damit kann sie auch zur Grundlage für hochwertige KI-Anwendungen werden. Ihr Aufbau wird derzeit mit Nachdruck vorbereitet.

„Wir sollten den Menschen zutrauen, neue Technik zu nutzen, und sie dazu ermutigen. Zugleich müssen wir ihnen die Sicherheit geben, dass sie damit nicht allein gelassen werden“, so Pressl. „Die Gemeinden werden die KI-Strategie mitgestalten. Denn ob Fortschritt Vertrauen schafft, entscheidet sich auch dort, wo die Menschen leben.“