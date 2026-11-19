Wien (OTS) -

Im Zuge von Kriegshandlungen ist heute auch die österreichische Botschaft in Kiew beschädigt worden. Aktuellen Medienberichten zufolge wurden dabei keine Mitarbeiter der Botschaft verletzt. FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin und Außenpolitiksprecherin NAbg. Susanne Fürst zeigt sich erleichtert: „Der Krieg in der Ukraine dauert schon viel zu lange. Das Leid auf beiden Seiten ist enorm und macht traurig. Beide Kriegsparteien sind aufgerufen, den Weg der Gewalt zu verlassen und den Weg der Diplomatie einzuschlagen. Österreich als neutrales Land muss dafür werben, um diese Deeskalation zu erreichen. Dafür ist diplomatisches Geschick wichtig.“

Österreich dürfe sich keinesfalls in den Konflikt hineinziehen lassen, um sich nicht selbst zur Zielscheibe zu machen. „Besonnenheit und Weitsicht müssen jetzt auch für die Vertreter der österreichischen Regierung an erster Stelle stehen. Das Besinnen auf die österreichische Neutralität und eine aktive Rolle Österreichs in der Vermittlung zwischen den Kriegsparteien muss jetzt oberste Priorität und Vorrang vor Eskalationsrhetorik haben“, so die freiheitliche Außenpolitik-Sprecherin.