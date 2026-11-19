Wien (OTS) -

Der ÖGB begrüßt den heute vorgestellten Fokus der Bundesregierung auf Künstliche Intelligenz.

„Die Auswirkungen von KI auf Beschäftigte, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik müssen ein zentraler Bestandteil der neuen KI-Strategie sein“, betont ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian.

„Künstliche Intelligenz hat die Arbeitswelt bereits stark verändert und wird es auch in Zukunft tun. Deshalb müssen jene aktiv mitreden, die diese Veränderungen unmittelbar betreffen: die Arbeitnehmer:innen und ihre Interessenvertretungen“, sagt Katzian.

„Dieser Transformationsprozess kann nur mit Schulungen, Mitbestimmung und guter Kommunikation bewältigt werden, wir bringen unsere Expertise gerne ein“, so der ÖGB-Präsident.

Arbeitnehmer:innen rechtzeitig einbinden

Für den ÖGB darf der Produktivitätsgewinn durch KI nicht allein bei den Unternehmen landen. „KI muss Arbeit besser machen. Sie soll Beschäftigte unterstützen und entlasten, statt Überwachung, Leistungsdruck und Arbeitsverdichtung zu verschärfen“, betont auch ÖGB-Digitalisierungsexperte Sebastian Klocker.

Betriebsräte und Arbeitnehmer:innen müssen deshalb bereits bei der Planung und Einführung neuer KI-Systeme eingebunden werden und nicht erst dann, wenn KI-Systeme bereits angeschafft und implementiert sind.

Gleichzeitig sind klare Grenzen notwendig: KI darf nicht zur Überwachung von Beschäftigten oder zur automatisierten Leistungs- und Verhaltenskontrolle eingesetzt werden.

„Datenschutz und Grundrechte müssen gewahrt bleiben. Wir dürfen nicht in einem technologischen Hamsterrad landen: Die Produktivität steigt, aber für die Beschäftigten steigen nur Tempo und Druck“, warnt Klocker.

Weiterbildung muss allen offenstehen

Wer mit neuen KI-Systemen arbeiten soll, braucht auch die Möglichkeit, den Umgang damit zu lernen. Beschäftigte müssen daher Zugang zu hochwertigen Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten bekommen, so Katzian und Klocker: „Die digitale Transformation ist kein Naturgesetz – sie ist gestaltbar. Wir stehen vor einer Grundsatzentscheidung. Lassen wir zu, dass KI eine treibende Kraft für Überwachung, Arbeitsplatzverlust und soziale Spaltung wird? Oder nutzen wir die Chancen, um eine Zukunft zu gestalten, in der der Mensch im Mittelpunkt steht?“

Es geht also nicht nur darum, die Risiken zu minimieren, sondern auch darum, die Chancen der Digitalisierung zu erkennen und zu nutzen - der ÖGB gestaltet gerne aktiv mit.

Der ÖGB fordert:

Mitbestimmung von Anfang an: Betriebsräte und Beschäftigte müssen schon bei Planung und Einführung von KI-Systemen eingebunden werden. Schutz statt Überwachung: KI darf nicht zu mehr Kontrolle, Leistungsdruck oder Arbeitsverdichtung führen. Weiterbildung für alle: Beschäftigte brauchen hochwertige Qualifizierungsangebote, damit sie vom technologischen Wandel profitieren können.

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