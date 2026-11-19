Wien (OTS) -

Die Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten (GPF) warnt vor Arbeitsplatzverlusten durch die seit 1. Oktober 2026 geltende Paketsteuer. Die Paketmengen im Online-Handel sind um rund 10 Prozent zurückgegangen, dem stationären Handel bringt das bislang jedoch nicht den erhofften Nutzen.

GPF-Vorsitzender Richard Köhler steht der Paketsteuer erneut kritisch gegenüber. Paketbestellungen verteuern sich ohnehin bereits durch den Wegfall der Zollfreigrenze seit 1. Juli 2026 und durch die EU-Bearbeitungsgebühr je Warenposition seit 1. November 2026.

Der Postmarkt verlagert sich stark vom Brief zum Paket. Es braucht eine zeitgemäße Neufassung des Postmarktgesetzes (PMG), dessen Grundzüge aus dem Jahr 2009 stammen. Nur so bleibt die Österreichische Post AG ein verlässlicher Partner für eine Grundversorgung mit preiswerten, hochwertigen Postdiensten zu fairen Wettbewerbsbedingungen für die Menschen und die Wirtschaft in Österreich.

Im Paketmarkt steht die Post im Wettbewerb mit anderen Anbietern. Eine Modernisierung muss daher faire Spielregeln schaffen, damit die Post mit ihrer umfassenden Versorgungsverantwortung gegenüber Mitbewerbern nicht strukturell benachteiligt wird und Arbeitsplätze langfristig abgesichert werden, so Köhler abschließend.