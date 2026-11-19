Wien (OTS) -

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner begrüßt die von Gesundheits- und Sozialministerin Korinna Schumann vorgestellten Pläne zum Ausbau der gynäkologischen Kassenversorgung. Bis 2030 sollen österreichweit 52 zusätzliche Kassenstellen und zwölf neue Frauengesundheitszentren entstehen.

„Frauengesundheit wurde viel zu lange vernachlässigt. Noch immer werden Erkrankungen wie Endometriose häufig spät erkannt, Frauen müssen lange auf Termine warten und finden nicht überall leistbare medizinische Versorgung. Das muss sich ändern. Jede Frau muss Zugang zu guter gynäkologischer Versorgung haben – unabhängig vom Einkommen und Wohnort“, betont Holzleitner.

„Es ist eine Frage der Gleichstellung, ob Frauen Zugang zu einer guten und leistbaren Gesundheitsversorgung haben. Wir müssen endlich Schluss damit machen, dass frauenspezifische Erkrankungen zu wenig beachtet, Beschwerden bagatellisiert und Frauen bei der medizinischen Versorgung benachteiligt werden. Frauengesundheit muss in unserem Gesundheitssystem den Stellenwert bekommen, den sie verdient. Dafür braucht es konkrete Maßnahmen und einen konsequenten Einsatz – denn gesundheitliche Versorgung darf weder vom Einkommen noch vom Wohnort abhängen“, so Holzleitner.