Wien (OTS) -

Anlässlich der parlamentarischen Behandlung des Rechnungshofberichts zur ambulanten Versorgung in Kärnten übte die FPÖ-Nationalratsabgeordnete Tina Angela Berger deutliche Kritik an den anhaltenden Versorgungslücken im Hausärztlichen Bereitschaftsdienst. Der Rechnungshofbericht zeigte bereits 2023 erheblichen Verbesserungsbedarf auf. Im Untersuchungszeitraum waren 21 Prozent der Hausärztlichen Bereitschaftsdienste unter der Woche nicht besetzt, wobei der Anteil in einzelnen Sprengeln im Bezirk Wolfsberg sogar bei rund 60 Prozent lag. Bei den Wochenend- und Feiertagsdiensten waren in ganz Kärnten im Schnitt 13 Prozent nicht besetzt, im Bezirk Spittal sogar 28 Prozent.

„Drei Jahre nach Veröffentlichung des Rechnungshofberichts gibt es immer noch erhebliche Versorgungslücken beim Hausärztlichen Bereitschaftsdienst. Schon damals sprach der Rechnungshof die Empfehlung aus, dass das Land Kärnten und die ÖGK gemeinsam Lösungen für eine flächendeckende und effizientere Gestaltung der Hausärztlichen Bereitschaftsdienste erarbeiten sollen. Es gibt hier aber keine spürbaren Verbesserungen für die Kärntner Bevölkerung, denn auch heuer war der ländliche Raum vielfach ohne diensthabenden Arzt. Die FPÖ Kärnten weist unermüdlich auf diesen Missstand hin und bringt laufend Verbesserungsvorschläge ein“, betonte Berger.

„Wie in so vielen Bereichen braucht es auch hier einen Systemwechsel, denn wer krank ist und medizinische Hilfe benötigt, der muss sich darauf verlassen können, dass er diese Hilfe auch bekommt. Die Verantwortlichen müssen endlich konkrete Verbesserungen für diese ungelöste Baustelle vorweisen“, forderte Berger.