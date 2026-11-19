Wien (OTS) -

Heute bestellen, später bezahlen: Für viele Konsument:innen gehört das zum Einkaufsalltag. Ab morgen, 20. November, wird diese beliebte Zahlungsweise europaweit komplizierter. In Österreich setzt das Verbraucherkreditgesetz 2026 die neue EU-Verbraucherkreditrichtlinie um und erfasst künftig auch bislang ausgenommene Kleinkredite unter 200 Euro sowie viele zinsfreie Finanzierungen. Damit rücken "Buy now, pay later"-Angebote, vor allem bestimmte Formen des Kaufs auf Rechnung und des Ratenkaufs, stärker in den Fokus der Regulierung.

HV-Kritik an Anwendungsbeginn unmittelbar vor Black Friday

Für betroffene Händler und Webshops gelten damit strengere Anforderungen an Bonitätsprüfungen sowie Informations- und Dokumentationspflichten. Der Handelsverband unterstützt das grundsätzliche Ziel, Überschuldung auf Konsumentenseite zu verhindern, warnt jedoch vor unverhältnismäßigen Belastungen für Händler und unnötigen Einschränkungen für ihre Kundschaft.

„Wer eine online bestellte Jacke erst anprobieren und danach bezahlen möchte, rechnet nicht mit einem aufwendigen Kreditprüfungsverfahren. Der Rechnungskauf schafft Vertrauen, weil Kunden die Ware vor der Bezahlung prüfen können. Wenn selbst kostenlose, kurzfristige Zahlungsaufschübe mit zusätzlicher Bürokratie belastet werden, verliert eine bewährte und kundenfreundliche Zahlungsweise an Attraktivität“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des freien, überparteilichen Handelsverbands. „Der Anwendungsbeginn unmittelbar vor dem umsatzstarken Black Friday und mitten im Weihnachtsgeschäft verschärft die operative Belastung für unsere Händler.“

Neue Pflichten treffen kleine und große Händler unterschiedlich

Wo die neuen Regeln greifen, muss der jeweilige Kreditgeber vor Vertragsabschluss die Rückzahlungsfähigkeit (Bonität) prüfen und diese Prüfung dokumentieren. Eine Finanzierung darf nur gewährt werden, wenn die vertragsgemäße Rückzahlung wahrscheinlich ist. Hinzu kommen erweiterte Informationspflichten und Anforderungen an die Vertragsgestaltung. Händler müssen deshalb zunächst klären, ob ihre Zahlungsmodelle betroffen sind und wer dabei als Kreditgeber auftritt.

Die Rückmeldungen aus der Branche zeigen: Kleinere Händler stellt insbesondere der zusätzliche Prüfungs- und Dokumentationsaufwand vor Herausforderungen. Größere Unternehmen müssen teils umfangreiche und kostenintensive Anpassungen ihrer technischen Systeme und Zahlungsprozesse bewältigen.

Weniger BNPL-Angebote und zusätzliche Kaufabbrüche möglich

Nicht jeder Rechnungskauf fällt künftig unter das Verbraucherkreditrecht. Für direkt angebotene, kostenlose Zahlungsaufschübe mit kurzen Zahlungszielen bestehen unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen. Deren Reichweite hängt u.a. von der Unternehmensgröße, der Zahlungsfrist und der Einbindung Dritter ab.

Ein flächendeckendes Ende von "Buy now, pay later" erwartet der Handelsverband nicht. Einzelne Händler könnten ihre Angebote jedoch einschränken, wenn Aufwand und Kosten zu hoch werden. Zusätzliche Schritte im Bezahlprozess bergen außerdem das Risiko vermehrter Kaufabbrüche. Auch für Konsument:innen kann sich die Payment-Auswahl verändern. Selbst wenn ein Shop weiterhin eine spätere Bezahlung anbietet, können einzelne Kund:innen aufgrund der strengeren Bonitätsprüfung von dieser Möglichkeit ausgeschlossen sein.

Handelsverband fordert Verhältnismäßigkeit und klare Anwendungshinweise

Der Handelsverband begrüßt mehr Transparenz bei Finanzierungskosten und wirksame Maßnahmen gegen Überschuldung. Entscheidend ist jedoch die Praxistauglichkeit, damit insb. KMU-Händler nicht überfordert werden. Bonitätsprüfungen müssen sich am tatsächlichen Risiko und an der Höhe des finanzierten Betrags orientieren. Bei kleinen, kurzfristigen Finanzierungen darf der administrative Aufwand nicht außer Verhältnis zum Warenwert stehen.

„Eine verantwortungsvolle Kreditvergabe liegt auch im Interesse des Handels. Aber der Aufwand muss zum Risiko passen. Wir brauchen klare Anwendungshinweise und verhältnismäßige Prüfungspflichten, damit gerade kleine Händler kundenfreundliche Zahlungsangebote weiterhin anbieten können. Verbraucherschutz und kundenfreundliche Zahlungsmöglichkeiten sollten kein Widerspruch sein“, ist Handelssprecher Rainer Will überzeugt.