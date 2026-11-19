Wien (OTS) -

Während die bundesweite Umsetzung weiter auf sich warten lässt, macht Wien den nächsten Schritt: Der Wiener Landtag verankert die EU-Entgelttransparenzrichtlinie im Wiener Gleichbehandlungsgesetz. Damit werden klare Voraussetzungen geschaffen, um Unterschiede bei der Bezahlung offenzulegen und gezielt zu beseitigen. Die younion _ Die Daseinsgewerkschaft begrüßt den Beschluss und fordert nun endlich Bewegung auf Bundesebene.

„Nur wenn Transparenz verbindlich verankert ist, können wir Lohnlücken wirksam beseitigen. Wien geht mit einer weiteren Vorbildwirkung voran und schafft hier klare Verhältnisse. Das zeigt, wie Gleichstellung konkret vorangebracht werden kann – das erwarten wir uns auch auf Bundesebene“, so Sabine Slimar-Weißmann, Wiener Landesfrauenvorsitzende und Bundesfrauenvorsitzende der younion.

Jeden Tag verlieren Frauen weiter Einkommen

Die Umsetzungsfrist der EU-Entgelttransparenzrichtlinie ist bereits am 7. Juni 2026 abgelaufen. Trotzdem fehlt auf Bundesebene weiterhin eine entsprechende gesetzliche Verankerung. Dabei hatte Österreich seit Inkrafttreten der Richtlinie drei Jahre Zeit, die europäischen Vorgaben in nationales Recht zu überführen.

Was die Verzögerung bedeutet, lässt sich konkret in Zahlen ausdrücken: Laut ÖGB-Analyse wächst der rechnerische Einkommensnachteil von Frauen seit Ablauf der Frist um durchschnittlich 12,03 Euro netto pro Tag. Das sind rund 366 Euro im Monat. Am 165. Tag nach Ablauf der Frist summiert sich dieser Betrag bereits auf 1.985,42 Euro. Die Rechnung ist einfach: Jeder weitere Tag ohne Umsetzung kostet Frauen in Österreich bares Geld.

Schluss mit Blockade bei Gleichstellung

Für die younion zeigt der Wiener Beschluss, dass Fortschritte möglich sind. Umso unverständlicher ist die Blockadehaltung der Arbeitgeberseite auf Bundesebene. Versuche, Schlupflöcher zu schaffen oder Maßnahmen zur Einkommensgerechtigkeit der Freiwilligkeit der Unternehmen zu überlassen, weist die Gewerkschaft entschieden zurück.

„Wien handelt, während auf Bundesebene weiter wertvolle Zeit verloren geht. Dafür fehlt uns jedes Verständnis. Wer die Richtlinie abschwächt oder auf freiwillige Lösungen setzt, nimmt in Kauf, dass ungleiche Bezahlung weiterhin im Verborgenen bleibt. Die Arbeitgeberseite muss ihre Blockade beenden. Wir brauchen eine vollständige Umsetzung ohne weitere Verzögerung“, fordert Bernhard Stoik, Landesvorsitzender der younion in Wien, abschließend.

Für die younion steht fest: Die Bundesregierung muss die Richtlinie vollständig und unmittelbar zur Umsetzung bringen.