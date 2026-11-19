Wien (OTS) -

Eine 75-köpfige Expertenjury sowie 25 Leserinnen und Leser des ARBÖ-Klubjournals FREIE FAHRT kürten die beliebtesten Fahrzeuge des Jahres 2026. Der Große Österreichische Automobil-Preis wurde heuer zum bereits 43. Mal abgehalten. Zur Wahl standen alle neuen Personenkraftwagen, die zwischen November 2025 und Ende Oktober 2026 Marktstart hatten. Mit insgesamt 67 Fahrzeugen war das Starterfeld heuer so groß wie noch nie, wobei die Kategorie Medium mit insgesamt 45 gemeldeten Fahrzeugen besonders umkämpft war. „Der Große Österreichische Automobil-Preis 2026 ist geschlagen und auch heuer brachte unser Award würdige Sieger hervor. Unser Preis hat wieder einmal eindrucksvoll gezeigt, welche Modell- und Antriebsvielfalt derzeit von den Herstellern geboten und von den Kunden nachgefragt wird. Wenn man in unserer Automobilpreis-Historie zurückblickt, ist es faszinierend zu sehen, wie unser Preis seit mehr als 40 Jahren die Entwicklungen und Trends am Pkw-Markt von Jahr zu Jahr widerspiegelt. Das haben auch heuer wieder die zur Wahl stehenden Fahrzeuge gezeigt“, freut sich KommR. Mag. Gerald Kumnig anlässlich der Trophäenübergabe in Wien.

Kategorie Start geht an Renault

Nachdem in den vergangenen beiden Jahren jeweils die Konzern-Geschwister von Dacia gewonnen haben, hat sich heuer Renault durchgesetzt: Der Renault Clio überzeugte die Jury und hat sich eindrucksvoll den ersten Platz gesichert. Auch auf dem 2. Platz landete mit dem Twingo E-Tech Electric ein Fahrzeug der Marke Renault. Komplettiert hat das Siegertreppchen der MG4 EV Urban, der sich den dritten Platz sicherte.

VW und Skoda dominieren die Kategorie Medium

Die Kategorie Medium war bei der 43. Wahl zum Großen Österreichischen Automobil-Preises heiß umkämpft: Insgesamt bildeten die 45 zur Wahl stehenden Fahrzeuge nahezu die gesamte Bandbreite des derzeitigen Fahrzeugmarktes ab. Für Spannung sorgten nicht nur die sehr hohe Anzahl der Fahrzeuge, sondern auch die zahlreichen neuen Marken, von denen viele erstmals an der Wahl teilgenommen haben. Freue konnten sich schließlich gleich zwei Modelle: Der Skoda Epiq siegte ex aequo mit dem VW ID. Polo. Und auch der dritte Platz kommt mit dem VW T-Roc aus dem Haus Volkswagen.

BMW gewinnt die Kategorie Premium

Der BMW iX3 setzte sich unter den neunzehn Fahrzeugen der Kategorie „Premium“ durch. Der elektrische Bayer verwies den ebenfalls elektrifizierten Porsche Cayenne Electric und den Audi Q7 auf die Plätze 2 und 3 und sichert BMW den Sieg in der Kategorie der Fahrzeuge mit einem Einstiegspreis von mehr als 50.000 Euro.

Für Dr. Peter Rezar, Präsident der ARBÖ-Bundesorganisation, ist der traditionelle Große Österreichische Automobil-Preis nicht wegzudenken, wie er bei der Preisübergabe ausführt: „Seit 43 Jahren prämieren wir die beliebtesten Fahrzeuge, und darauf sind wir sehr stolz. Seit mehr als vier Jahrzehnten haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, mit diesem Award nicht nur herausragende Fahrzeuge zu würdigen, sondern auch der gesamten Automobilbranche mit ihrer Innovationskraft eine Plattform zu bieten. Die zur Wahl gestandenen Fahrzeuge zeigen die Vielfalt an Antriebssystemen und Karosserievarianten, die den Konsumenten geboten werden. Mit 67 teilnehmenden Fahrzeugen verzeichnen wir heuer ein Rekordstarterfeld. Das zeigt eindrucksvoll, wie dynamisch sich der Automobilmarkt entwickelt und wie groß die Auswahl für die Konsumentinnen und Konsumenten mittlerweile ist. Gerade in Zeiten, in denen sich die Mobilität in einem tiefgreifenden Wandel befindet, ist es wichtig, den Menschen Orientierung zu bieten. Unser Großer Österreichischer Automobil-Preis trägt dazu bei, indem er die neuesten Modelle vor den Vorhang holt und zeigt, welche Fahrzeuge bei unserer breit aufgestellten Jury aus Expertinnen, Experten und ARBÖ-Mitgliedern besonders überzeugen konnten.“

Der Große Österreichische Automobil-Preis des ARBÖ-Klubjournals FREIE FAHRT kürt seit 43 Jahren durch eine Experten- und Prominentenjury sowie Leserinnen und Lesern des Klubjournals die beliebtesten Fahrzeuge Österreichs. Ermittelt werden die Siegerfahrzeuge durch die Punktevergabe der 100-köpfigen Jury in drei Kategorien (Start: Fahrzeuge bis 25.000 Euro; Medium: mehr als 25.000 Euro bis 50.000 Euro und Premium: mehr als 50.000 Euro Einstiegspreis). Zur Wahl standen 70 Neuerscheinungen (nicht startberechtigt waren Karosserie-, Motor- und Modellvarianten bereits erschienener Basismodelle), die zwischen 1. November 2025 und 31. Oktober 2026 Markteinführung in Österreich hatten. Die Wertungsmappen wurden an das Notariat Bernegger gesendet, wo auch die Auszählung vorgenommen wurde.